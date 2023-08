Freizeit in Langenbruck – Studierende entwickeln touristische Angebote Während zwei Tagen in Langenbruck entstanden sechs Seminararbeiten zu den Themen «Aktiv erholen», «Gesundheit» und «Natur». Lea Buser

Während zwei Tagen haben Studierende unterschiedliche touristische Angebote für Langenbruck entwickelt. Foto: Diego Sonderegger

Ein Gesundheitspfad, ein Spielplatz mit Feuerstellen oder doch Möglichkeiten für Trailrunning? Diese Frage stellt sich Langenbruck, nachdem Anfang Mai 35 Studierende der Universität Basel touristische Angebote für die Baselbieter Gemeinde entwickelt haben.

Ihr Kurs «Bewegung und Sport im Tourismus», der als Teil des Masterstudiengangs «Prävention und Gesundheitsförderung» stattfand, und Baselland Tourismus gaben den Rahmen vor. Mittlerweile liegen Gemeinderat Hans Weber, der die Studierenden während ihres zweitägigen Aufenthalts begleitet hat, die Ergebnisse vor.

Kneipp-Anlage als Start und Ziel

Sechs Seminararbeiten zu den Themen «Aktiv erholen», «Gesundheit» und «Natur» wurden erarbeitet. Unter anderem entstand die Idee eines Gesundheitspfades, welche Hans Weber als interessanteste bezeichnet. Man könne dabei an die Kneipp-Anlage anknüpfen, welche gebaut wurde, um den Gesundheitsgedanken in der Bevölkerung zu stärken.

So gibt es beispielsweise die Möglichkeit für ein kaltes Armbad oder eine Fussmassage auf dem Barfusspfad. Dieses Angebot werde zwar gut genutzt, könnte aber noch stärker wahrgenommen werden, erklärt Weber. Mit der Kneipp-Anlage als Start und Ziel einer Rundwanderung von etwa eineinhalb Stunden könnten die Wanderinnen und Wanderer unterwegs verschiedene Stationen zum Thema Gesundheit absolvieren.

«Wir können uns gut vorstellen, ein solches Angebot tatsächlich zu entwickeln», sagt Weber, der auch Vorstandsmitglied des Vereins Langenbruck Tourismus ist. Hauptzielgruppe seien Personen über 50 Jahre, die gerne zwei bis drei Tage in Langenbruck verbringen wollen. Damit will man auch dem frisch renovierten Hotel Erica zu mehr Übernachtungsgästen verhelfen.

6 Uhr, kurz nach Sonnenaufgang: Die Studierenden, die sich in der Früh auf den Belchen gewagt haben, sind beeindruckt. Foto: Walter Wenger

Das zweite Angebot für Familien mit Kindern erscheint Weber ebenfalls realistisch. «Es wäre toll, wenn wir einen Spielplatz mit Feuerstellen hätten, die besser ausgebaut sind als die bereits bestehenden», sagt Weber. Einen solchen Aufenthaltsort für Tagestouristen könne man sich beispielsweise oberhalb des Römerwegs oder beim Bach in Richtung Mümliswil vorstellen.

Diese beiden Angebote habe Weber im Gemeinderat sowie im Verein Langenbruck Tourismus vorgestellt und mit Michael Kumli, dem Geschäftsführer von Baselland Tourismus, diskutiert. «Wir haben uns vorgenommen, auf das nächste Jahr, etwa im Frühling, eines dieser Angebote umzusetzen», bilanziert Weber.

Wie gross das Bedürfnis in Langenbruck nach Trailrunning, dem dritten Vorschlag, ist, müsse man zuerst abklären, sagt Hans Weber. Fest stehe jedoch, dass die Wanderung um vier Uhr morgens auf den Belchen zum Sonnenaufgang, welche den Studierenden während der beiden Tage angeboten wurde, beeindruckend gewesen sein muss – in den Seminararbeiten wurde öfters vorgeschlagen, eine solche in das touristische Angebot aufzunehmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.