Kooperation mit Myclimate - Freiwillige CO2-Abgabe am Euro-Airport kommt noch 2021

Kooperation mit Myclimate – Freiwillige CO 2 -Abgabe am Euro-Airport kommt noch 2021 Der Flughafen Basel-Mulhouse will 20 Jahre früher als geplant klimaneutral sein. Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz schafft er die Voraussetzungen, damit Passagiere auf fakultativer Ebene etwas für das Klima tun können. Kurt Tschan

Während im Passagierflugverkehr schon viel für das Klima getan wird, hinkt die Luftfracht bei der Klimaverträglichkeit auch am Euro-Airport noch hinterher. Foto: Kurt Tschan

Der Euro-Airport (EAP) reagiert auf die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes durch das Schweizer Stimmvolk am 13. Juni dieses Jahres. Der Flughafen wolle die Passagiere dazu animieren, ihren Klimaausstoss freiwillig zu kompensieren und in entsprechende Projekte zu investieren, sagt Flughafensprecherin Walburga Bur. «Genau dies ist das Ziel des Projekts, das der Flughafen und die Stiftung Myclimate seit 2019 gemeinsamen erarbeiten», so Bur. Das Projekt soll noch in diesem Jahr am Flughafen umgesetzt werden.

«Aus heutiger Sicht ist keine baldige Erhöhung der ‹Eco-Taxe› vorgesehen.» Walburga Bur, Sprecherin des Flughafens Basel-Mulhouse