Museumsaffäre – Freistellung Fehlmanns ist «nichtig» Elisabeth Ackermann und ihr Team waren nicht fähig, Museumsdirektor Marc Fehlmann juristisch korrekt freizustellen. Die baselstädtische Personalrekurskommission hat den Entscheid des Präsidialdepartements für ungültig erklärt. Daniel Wahl

Darf wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren: Marc Fehlmann, Direktor des Historischen Museums Basel. Foto: Kostas Maros

Eigentlich müsste Noch-Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann ihren freigestellten Direktor des Historischen Museums Basel (HMB), Marc Fehlmann, am Montag wieder an den Arbeitsplatz in die Barfüsserkirche zurückholen – und zwar erneut in der Funktion als Direktor. Die kantonale Personalrekurskommission (Peko) hat am 23. November Ackermanns Entscheid, sich von Marc Fehlmann zu trennen, für ungültig erklärt. Im zwölfseitigen Dokument heisst es: «Es wird festgestellt, dass die dem Arbeitnehmer am 6. August 2020 mündlich mitgeteilte Freistellung beziehungsweise Befreiung der Pflicht zur Arbeitsleistung nichtig ist.» Der Grund: Das Präsidialdepartement verweigerte eine schriftliche Verfügung und Begründung. Der Entscheid der Peko kann vor Gericht angefochten werden.