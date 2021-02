Letztes Urteil im Dreirosenpark-Kampf – Freispruch nach «wilder Schlägerei und Messerstecherei» Ein Algerier kommt mangels gesicherter Beweise ungeschoren davon. In einem früheren Prozess hatte das Strafgericht Strafen von bis zu drei Jahren unbedingt verhängt. Mischa Hauswirth ,

Im Dreirosenpark in Basel kam es im September 2019 zu einer heftigen und besonders gewalttätigen Auseinandersetzung. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Der 23-jährige Algerier erschien am Donnerstagmorgen nicht zur Gerichtsverhandlung, da er untergetaucht ist und die Schweizer Behörden nicht wissen, wo er sich aufhält. Das Strafgericht Basel-Stadt hatte darüber zu befinden, ob er nur ein Opfer war, wie es seine Verteidigerin darstellte, oder ob er vielmehr ebenfalls zu jenen gehörte, die aktiv bei der «wilden Schlägerei und Messerstecherei» mitgemacht hatte, wie der Staatsanwalt die Gewaltorgie beschrieb.

Unbestritten war, dass der heute 23-jährige Algerier an jenem 19. September 2019 in den frühen Abendstunden im Dreirosenpark gewesen war. Damals kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, die in den lokalen Drogenhandel involviert waren und sich um die Vorherrschaft des Gebietes Dreirosenpark einen Kampf lieferten; in diesem Revierkampf ging es um Cannabis.