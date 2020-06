Kommt der Fall nun vors Bundesgericht? – Freispruch für vermeintlichen Türkei-Spitzel Der türkischstämmige Basler Polizist Y. S., der pflichtwidrig Datensätze im Polizeisystem abgefragt hatte, ist in zweiter Instanz vom Vorwurf des mehrfachen Amtsmissbrauchs freigesprochen worden. Er erhält eine Genugtuung. Daniel Wahl

Als der Sicherheitsassistent im Polizeisystem in 60 Fällen Daten zu Partnerin und Ex-Frau abfragte, handelte er pflichtwidrig, aber nicht amtsmissbräuchlich. Foto: Keystone

Der vermeintliche Türkei-Spitzel Y. S. der Basler Polizei konnte sich vor dem Appellationsgericht vom Vorwurf des mehrfachen Amtsmissbrauchs reinwaschen. Die unerlaubte Datenabfrage im Polizeisystem ist nach Ansicht des Gerichts strafrechtlich nicht relevant. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm dies in 156 Fällen angelastet.

In 60 Fällen sah die erste Instanz, das Strafgericht, einen Amtsmissbrauch als erwiesen an. Am Freitagmorgen korrigierte das Basler Appellationsgericht das erstinstanzliche Urteil und entlastete den Sicherheitsassistenten von allen verbleibenden strafrelevanten Vorwürfen. Y. S. habe zwar pflichtwidrig gehandelt und die Kompetenzen überschritten. Einen Amtsmissbrauch sah das Gericht aber nicht.

Hohe Genugtuungsforderung

Ende Mai dieses Jahres entschied dieselbe Instanz, dass die Entlassung von Y. S. aus dem Basler Polizeikorps gerechtfertigt war. Der Mann, der wegen inzwischen haltloser Spionagevorwürfe ins Visier der Strafermittler gekommen ist, hat keinen Job mehr. Sein Anwalt erklärte vor dem Appellationsgericht, Y. S. sei wegen einer «infamen medialen Berichterstattung» und eines «unerträglich unverhältnismässen Strafverfahrens» traumatisiert und in der Persönlichkeit schwerst verletzt. Sein Mandant brauche Therapie. Er forderte einen Freispruch, Genugtuung von 30’000 Franken und Schadenersatz von rund 17’00 Franken.

Zu behandeln hatte das Appellationsgericht am Freitag nur noch drei Fallkomplexe: Y. S. hat in nahezu stalkender Manier, wie es der Erste Staatsanwalt und Bundesanwaltskandidat Alberto Fabbri vor Gericht ausdrückte, persönliche Daten in den Polizeicomputern abgerufen – zu seiner Partnerin, zu seiner Ex-Frau und zu einer dritten Familie. Die Motive dafür bleiben im Dunkeln, der Angeklagte machte keine Angaben dazu.

Der Verteidiger von Y. S. argumentierte, dass der Polizist bei seiner umstrittenen Informationsbeschaffung keinen staatlichen Zwang angewendet habe oder Amtsgewalt anwenden musste. Die Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs seien nicht gegeben.

Amtsmissbrauch auch ohne Gewalt

Alberto Fabbri will den Strafartikel des Amtsmissbrauchs nicht ausschliesslich auf die Ausübung physischer Gewalt reduziert haben. Im Interesse des Staats an zuverlässigen Beamten gehe es darum, dass man mit besonderen Personendaten pflichtbewusst umgehe, argumentierte er. Mit den unerlaubten Datenabfragen habe Y. S. das Recht des Bürgers auf «informationelle Selbstbestimmung» verletzt und in die Privatsphäre eingegriffen. Das müsse als amtsmissbräuchlich qualifiziert werden.

Das Appellationsgericht sah es anders: Der Tatbestand des Amtsmissbrauchs sei mit Zurückhaltung anzuwenden. Amtsmissbrauch könne nur in Fällen geahndet werden, wo Beamte hoheitlich verfügen oder Zwang anwenden würden. Ein Paradebeispiel sei, wenn ein Polizist unangemessene Gewalt anwende oder wenn eine Person zu lange in Polizeigewahrsam behalten werde. Nicht aber, wenn ein Beamter seine Kompetenzen überschreite.

Das führte zum kostenlosen Freispruch. Mit seinen Genugtuungs- und Schadenersatzansprüchen drang Y. S. hingegen nicht durch. «Sie haben ihre Stellung klar missbraucht. Das eigene Mitverschulden für dieses Verfahren gilt es zu berücksichtigen», sagte der Gerichtspräsident. Y. S. muss sich mit 500 Franken Schadenersatz und rund 2000 Franken Genugtuung begnügen.

Ob Fabbri die Rechtsfrage des Amtsmissbrauchs vor Bundesgericht bringt, ist offen. Er warte das schriftliche Urteil ab, sagte er gegenüber der BaZ. Bei der Ausgangslage, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch die erste Instanz einen Amtsmissbrauch erkennen, sei es geradezu klassisch, das Bundesgericht anzurufen.