FDP eröffnet Wahlkampf – Freisinnige wollen zwei Sitze mehr «Selber entscheiden» lautet das Motto der Basler FDP für die Grossratswahlen. Mit dem Statement gegen staatliche Bevormundung wollen die Freisinnigen die Zahl ihrer Sitze von heute 11 auf 13 erhöhen. Simon Erlanger

Die FDP setzt auf die Themen Wirtschaft, Sicherheit sowie Digitalisierung. Damit hoffen die Partei-Oberen auf mehr Sitze: Titus Hell (Jungfreisinnige), Nadine Gautschi (FDP Frauen), Erich Bucher (Fraktionspräsident) und Luca Urgese (Parteipräsident) (v.l.n.r.). Foto: Simon Erlanger

Der Slogan «Selber entscheiden» richte sich gegen die zunehmende staatliche Bevormundung, erklärte FDP-Präsident Luca Urgese am Montagmorgen anlässlich der Lancierung der FDP-Wahlkampagne. Das Recht der Menschen, ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können, sei gefährdet. «Wir stellen fest, dass im Basler Grossen Rat der Drang, anderen Menschen die eigene Weltanschauung aufzuzwingen, leider weit verbreitet ist», so Urgese. «Es gibt zu viele Politikerinnen und Politiker, die uns vorschreiben wollen, wie wir wohnen und uns fortbewegen, was wir essen, anziehen und konsumieren sollen.» Die private Initiative habe es schwer. Die FDP sei gegen diese Bevormundungspolitik.

Nach der Aktion am Bahnhof präsentierte Parteipräsident Luca Urgese die FDP-Maske beim Wahlkampfauftakt. Der Slogan «Freiheit & Verantwortung» erinnere daran, dass man die Maske aus Verantwortung tragen sollte, um die Gesundheit und so die Freiheit zu schützen. Foto: Simon Erlanger

Paradoxerweise ausgerechnet anhand der seit Montag geltenden Maskenpflicht demonstrierten Urgese und andere Parteiexponenten ihr Credo. Diese sehen sie nicht als staatlichen Eingriff, sondern als Instrument zum Schutz der Freiheit. Nur wer gesund sei, könne Freiheit geniessen. So verteilten sie am Montag früh vor dem Bahnhof SBB eigens produzierte FDP-Masken an die Pendler. Diese ziert der Slogan «Freiheit und Verantwortung». Masken sollten eben nicht nur getragen werden, weil der Staat es so wolle, sondern aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

Konkrete Ziele

Nach dem weltanschaulichen Exkurs verwiesen die FDP-Oberen aber auch auf die Erfolge der letzten Legislatur. «Wir haben uns konkrete Ziele gesetzt und verfolgen diese mit Vorstössen konsequent. Unsere Ideen sind durchdacht und finden deshalb Mehrheiten», berichtete Fraktionspräsident Erich Bucher. So habe man Erfolge erzielt. Auch sei man bei der Bewältigung der Corona-Krise federführend. «Die FDP hat bereits Ende März im Parlament Sofortmassnahmen gefordert, um die Firmen zu unterstützen. Alle anderen Parteien fanden das damals nicht dringlich», sagt Bucher. Die Regierung sei dann der FDP gefolgt. Auch die Reduktion der Geschäftsmieten sei von der FDP initiiert worden.

FDP, vermummt: Pünktlich zur Einführung der Maskenpflicht im Kanton Basel-Stadt verteilte FDP-Präsident Luca Urgese am Montagmorgen vor dem Bahnhof SBB die extra hergestellte FDP-Maske mit der Aufschrift «Freiheit & Verantwortung». Foto: zVg

Für die kommende Legislatur fokussiert sich die FDP auf die Themen Wirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung der Bildung und der Verwaltung. Bei Letzterer würde die Zunahme an Effizienz nicht offengelegt, betonte Ex-Regierungsratskandidatin Nadine Gautschi. Es würden viele neue Stellen kreiert. Nie werde aber gesagt, wie viel man durch die Digitalisierung einsparen könnte, kritisierte Gautschi. Titus Hell, Präsident der Jungfreisinnigen, forderte noch mehr Digitalisierung, damit Basel zum kundenfreundlichsten Kanton der Schweiz werde. Was die Sicherheit angeht, so lobte Parteipräsident Urgese den eigenen Regierungsrat Baschi Dürr. Der Ausbau der Polizeipräsenz habe Wirkung gezeigt. Die Zahl der Gewaltdelikte und Einbrüche sei so tief wie lange nicht mehr.

120’000 Franken in der Kasse

Insgesamt tritt die FDP mit 100 Kandidaten und einem Budget von 120’000 Franken an. Konkret wollen die Freisinnigen ihren Anteil von heute 11 auf 13 Sitze erhöhen. 10 Sitze hatten sie 2016 selbst gewonnen. Einer kam 2017 mit dem Parteiwechsel von Martina Bernasconi von der GLP zur FDP hinzu.

Kein Wahlkampfthema ist für die FDP die Klimakrise, die für Links-Grün bis anhin mobilisierend wirkte. Gegenüber der BaZ gibt Luca Urgese zu, dass das Hauptproblem der Basler Bürgerlichen die Mobilisierung der eigenen Wähler sei. «Deshalb werden wir in diesem Jahr einen Tür-zu Tür-Wahlkampf durchführen. So kann man die Leute am besten an die Urne bringen», sagt er. Dies geschehe mit Sicherheitsabstand und der obligaten FDP-Maske.