Basler Regierungs-Wahlkampf – Freisinnige leistet sich einen Seitensprung FDP-Grossrätin Martina Bernasconi unterstützt im Regierungswahlkampf die GLP-Kandidatin Esther Keller – obwohl mit Baschi Dürr ein freisinniger Regierungsrat im Rennen ist. Alessandra Paone

Nachdem Martina Bernasconi bei den Regierungsratswahlen 2016 gescheitert war, wechselte sie von der GLP zur FDP. Foto: Kostas Maros

Freiheit. Selbstbestimmung. Selbstverantwortung. Die Grundpfeiler der FDP – Liberalismus in allen Facetten. Genau nach diesen Prinzipien scheint auch die freisinnige Grossrätin Martina Bernasconi zu leben: Sie fühlt sich frei, bei den Regierungsratswahlen am 25. Oktober die Kandidatin der GLP, Esther Keller, prominent in ihrem Komitee zu unterstützen, obwohl mit Baschi Dürr ein FDP-Regierungsrat im Rennen steht. Bernasconi hat diesen Entscheid selber getroffen und übernimmt dafür auch die Verantwortung.