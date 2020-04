Grosser Rat zur Krise – Freisinnige kommen mit Corona-Motionen nicht durch In drei dringlichen Vorstössen verlangt die FDP Soforthilfe für Unternehmen, den Verzicht auf Steuerverzugszins und schnellere Zahlungen. Der Basler Grosse Rat lehnt die Dringlichkeit jedoch ab. Alessandra Paone

Die Sitzung des Grossen Rats findet an diesem Mittwoch Corona-bedingt im Saal Montreal des Congresscenters statt. Foto: Kostas Maros

Wie schon der Baselbieter Landrat tagt auch der Basler Grosse Rat wegen der Corona-Krise im Saal Montreal des Congresscenters. Zu Beginn der Sitzung kommt es zu technisch bedingten Verzögerungen, die die Grossratspräsidentin Salome Hofer etwas aus der Ruhe bringen. «Ich will jetzt endlich wissen, wie viele Leute anwesend sind», zischt sie und merkt dabei nicht, dass ihr Mikrofon an ist – die Sitzung wird live übertragen. Zuvor hatte sie sich noch mit einem florealen Präsent für die Flexibilität bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen bedankt und dafür Applaus geerntet.

Nachdem alle Probleme behoben, die Ab- und Neuzugänge gemeldet sind, dreht sich alles um Corona. Es wird emotional. «Wir sprechen immer von Kulanz, aber der Staat soll auf dem Steuerverzugszins beharren können. Ist das gerecht?», fragt Stephan Mumenthaler irritiert. Der FDP-Grossrat ärgert sich über die Reaktionen des rot-grünen Lagers im Grossen Rat zu den drei Motionen der freisinnigen Fraktion. Sie forderte eine Unterstützung der Wirtschaft, die stark unter den Folgen der Corona-Krise leidet. Konkret geht es um Soforthilfe für Unternehmen, den Verzicht auf Steuerverzugszins und schnellere Zahlungen. Die FDP hatte darum gebeten, die Vorstösse für dringlich zu erklären. Die Regierung habe bis jetzt einen guten Job gemacht, doch nun sei der Moment des Parlaments gekommen, sagt FDP-Präsident Luca Urgese. Es gehe vor allem um die kleinen Betriebe wie Coiffeurgeschäfte oder Secondhandläden, die nicht wie grössere Unternehmen über Reserven verfügten. Der Grosse Rat lehnt die Dringlichkeit jedoch ab. Ein grosser Teil der Forderungen werde von der Regierung ohnehin bereits umgesetzt. Urgese machte seinem Unmut über diesen Entscheid auf Twitter Luft:

Ja zu Mietzins-Hilfspaket

Nicht nur die Freisinnigen bekommen eine Abfuhr. Auch das Grüne Bündnis hat mit seinen dringlichen Vorstössen wenig Glück. Raffaela Hanauer will, dass die Regierung prüft, welche Instrumente aus der Corona-Krise sich eignen, um der Klimakrise zu begegnen. Sie beantragt zudem, auf den 1. Juni 2020 ein existenzsicherndes Grundeinkommen für die betroffene kantonale Bevölkerung einzuführen. Tonja Zürcher verlangt, geschlossene Grenzübergänge umgehend wieder zu öffnen. Doch das Parlament will auch in diesem Fall nichts von einer Dringlichkeit wissen. Das Grüne Bündnis muss sich ausserdem den Vorwurf gefallen lassen, mit der Corona-Krise «billigen» Wahlkampf zu betreiben. Auf Twitter schreibt SVP-Grossrat Joël Thüring: «Die Grünen und Basta missbrauchen die Corona-Krise für dringliche Vorstösse zu Grundeinkommen und Klimakrise. Peinlich!»

Hingegen beschliesst der Grosse Rat einstimmig, dass kleine Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind, nur ein Drittel ihres Mietzinses zahlen müssen. Ein weiteres Drittel soll der Kanton übernehmen, während die Vermieter auf ein Drittel der Mieteinnahmen verzichten. Die Regierung hatte bereits an ihrer Sitzung vom Dienstag entschieden, den Vorschlag der beiden Grossräte Beat Leuthardt (GB) und Andreas Zappalà (FDP) aufzunehmen.