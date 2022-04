Verstörende Videos – Freiland-Legehennen picken einander, bis sie sterben Hühner werden zu Tausenden eingepfercht und leiden unter Kannibalismus. Tierrechtsexperten fordern kleinere Betriebe. Cyrill Pinto

Diese Henne eines Freilandbetriebs im Kanton Aargau ist verletzt und liegt apathisch am Boden. Die Aufnahme wurde von Tierrechtsaktivisten veröffentlicht. Foto: Tier im Fokus

Es sind verstörende, ekelerregende Bilder: Tausende Hennen, eingepfercht in einen engen, stickigen Stall. Viele der Tiere weisen frische Verletzungen auf, viele haben Narben. Den meisten fehlen Federn. Mehrere Tiere zeigen Anzeichen von Kannibalismus oder liegen apathisch am Boden, mindestens eines ist bereits tot. Die Aufnahmen stammen aus einem Grossbetrieb von Legehennen im Kanton Aargau. Die Eier werden unter dem Label Freilandhaltung bei Migros, Volg oder in der Landi verkauft.