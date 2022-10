Ehemaliger deutscher Bundespräsident in Basel – «Freiheit, Demokratie und Toleranz sind gerade in unruhigen Zeiten wesentlich» Der ehemalige deutsche Staatschef Joachim Gauck plädierte in seinem Vortrag an der Universität Basel für eine wehrhafte Toleranz. Diese müsse vehement gegen die Intoleranz verteidigt werden. Simon Erlanger

Joachim Gauck, ehemaliger Präsident der Bundesrepublik Deutschland lieferte am Dienstagabend an der Uni Basel ein flammendes Plädoyer für demokratische und kämpferische Toleranz. Foto: Nicole Pont

«Toleranz leben – Toleranz verteidigen»: Unter diesem Titel lieferte Joachim Gauck, ehemaliger Präsident der Bundesrepublik Deutschland, am Dienstagabend in der Aula der Universität Basel ein vehementes Plädoyer für die Freiheit und den politischen und gesellschaftlichen Ausgleich.

In Erinnerung an Basler Humanisten Castellio

Eingeladen hatte ihn die neue Internationale Castellio-Gesellschaft, deren Präsident, der christkatholische Pfarrer Michael Bangert, Joachim Gauck einführte. Die Castellio-Gesellschaft hat sich der Erinnerung an den Reformator und Humanisten Sebastian Castellio verschrieben. Dieser war 1563 im Basler Exil verstorben, nachdem er gegen den Genfer Reformator Jean Calvin die Glaubens- und Gewissensfreiheit verteidigt und dazu eine Theorie der religiösen und geistigen Toleranz entwickelt hatte. In seiner Würdigung rief Erziehungsdirektor Conradin Cramer den wohl berühmtesten Satz Castellios in Erinnerung: «Einen Menschen töten heisst nicht, eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten.»

Joachim Gauck griff diesen Satz von Castellio auf und entwickelte vor dem zahlreich erschienenen Publikum seine persönliche Idee der Toleranz in schweren Zeiten. Doch zunächst würdigte er die Stadt Basel. Sie sei Ausdruck des humanistisch geprägten Bürgertums, das mit seinen Ideen von Freiheit und Toleranz Europa geprägt habe. Das Kompliment kam gut an. Doch dann kam der 1940 geborene Gauck zur Sache. Gleich zwei Diktaturen habe er durchlebt, so Gauck. Er wisse daher von was er rede.

Vom Untertan zum Citoyen

Viele - auch die in der Schweiz geborenen - könnten es sich gar nicht vorstellen, was es heisse, die ersten 50 Jahres eines Lebens als Untertan zu verbringen, ohne freie und geheime Wahlen. Gauck war zu DDR-Zeiten in seinem Geburtsort Rostock evangelisch-lutherischer Pastor und Kirchenfunktionär. In der Endphase der DDR wurde er dort in das erste freie Parlament gewählt. Dieses ernannte ihn zum Vorsitzenden des Sonderausschusses zur Kontrolle der Auflösung der Stasi. Von Oktober 1990 war Gauck dann Leiter der nach ihm benannten «Gauck-Behörde», welche Stasi-Akten ordnete, sicherte und zugänglich machte. 2012 wurde der parteilose Gauck dann zum deutschen Bundespräsidenten gewählt. Er hatte das Amt bis 2017 inne.

Immer habe er für die Freiheit und für Toleranz gekämpft. Denn diese sei nicht einfach gegeben. In unseren unsicheren Zeiten, in denen der Zusammenhalt der Gesellschaft ins Wanken geraten sei, werde Demokratie zu einem besonders kostbaren Gut, so Gauck. «Was muss die Gesellschaft, was muss der Einzelne als Freiheit tolerieren und wo liegen die Grenzen der Toleranz?»

Toleranz sei nicht gleichgültiges Tolerieren und Dulden, sondern beinhalte Achtung, Respekt und Dialog. «Ich war und bin aber bis heute der Meinung, dass es kein Laisser-faire geben darf gegenüber jenen, die Pluralität und Toleranz mit Füssen treten», so Gauck, der sich vehement für eine wehrhafte Toleranz einsetzt. «Toleranz, die Nachsicht und Duldsamkeit preist gegenüber den Verächtern der Toleranz, hilft den Tätern und nicht den Opfern. Intoleranz gegenüber einer Intoleranz, die Menschen unterdrückt und verachtet, ist eine Haltung von Demokraten im Namen der Menschenwürde», so Gauck.

Es ist eine Parforceleistung: Gut anderthalb Stunden lang plädiert Bundespräsident Joachim Gauck in Basel für weltweite demokratische und kämpferische Toleranz, Foto: Nicole Pont

Er nahm auch explizit Bezug auf das Erstarken populistischer Rechtsparteien in ganz Europa, die heftigen Debatten über Migration und die Zunahme des Islamismus. Man könne und müsse die Menschen respektieren. Für Extremismus dürfe es aber keine Toleranz geben. Gauck wandte sich auch gegen das, was er die «Intoleranz der Guten» nennt. Politische Korrektheit und «kuratierte Sprache» trügen zwar zu gegenseitigem Respekt und zur Verständigung bei, dennoch müssten kontroverse Diskussionen möglich sein. Gauck plädierte für die Wahrung von Toleranz auch als Gebot der politischen Vernunft. Nach fast zwei Stunden beendete der unermüdliche Ex-Präsident seinen Basler Auftritt und signierte sein 2019 erschienenes Buch zum Thema der Toleranz.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

