Freiheit auf zwei Rädern – Zwölf goldene Tipps für Velofahrende Darf man auf dem Fahrrad Kopfhörer tragen? Wann muss man Handzeichen geben? Wie verhält man sich im Kreisel? Eine Anleitung fürs Überleben im Alltag. Martin Furrer

Velofahrer kommen schnell vorwärts, doch die Verkehrsregeln gelten auch für sie. Foto: Henry Muchenberger

Velofahren – ist das die grosse Freiheit? Theoretisch ja. Flink kann man in Basel und Umgebung mit dem Fahrrad Wege unter die Räder nehmen, die für Autos zu kompliziert, ungeeignet oder tabu sind – schmale Gassen etwa oder Einbahnstrassen, sofern diese mit einem Zusatzschild für Zweiräder freigegeben sind.

In der Praxis stösst die Freiheit beim Pedalen natürlich an Grenzen. Verkehrsregeln, das scheinen manche Zeitgenossen glatt zu vergessen, wenn sie auf dem Sattel sitzen, gelten auch für Benutzer von Zweirädern. Stefan Schmitt, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, sagt denn auch: «Uns bereitet Sorge, dass die offensichtlichen Verkehrsregeln oft nicht eingehalten werden, was zu Unfällen führen kann.»

Nachfolgend die wichtigsten Fragen und Antworten.

Darf man andere Velofahrer rechts überholen?

Obwohl immer öfter praktiziert, ist das schlicht und einfach verboten. Gestattet ist lediglich, rechts an stehenden und fahrenden Autokolonnen vorbeizufahren. Aufs Trottoir auszuweichen oder sich zwischen Autos hindurch zu schlängeln, ist jedoch ebenfalls untersagt.

Velofahren auf dem Trottoir – ist das legal?

Die Auskunft der Kantonspolizei Basel-Stadt ist klipp und klar: «Das Befahren von Trottoirs ist grundsätzlich verboten und wird mit einer Ordnungsbusse von 40 Franken geahndet.» Es gibt aber eine Ausnahme: Seit Anfang 2021 dürfen Kinder bis 12 Jahre auf Fusswegen und Trottoirs Velo fahren, sofern weder Velowege noch Velostreifen vorhanden sind. Aber «sie müssen dort», betont die Polizei, «ihre Geschwindigkeit und Fahrweise den Umständen anpassen».

Darf man beim Velofahren Kopfhörer tragen?

Verboten ist dies zwar nicht. In der eidgenössischen Verkehrsregelnverordnung steht jedoch, dass Verkehrsteilnehmer «ihre Aufmerksamkeit der Strasse und dem Verkehr zuzuwenden» haben. Sie müssen «dafür sorgen, dass ihre Aufmerksamkeit insbesondere durch Tonwiedergabegeräte sowie Kommunikations- und Informationssysteme nicht beeinträchtigt wird». Wer beim Velofahren gern das AC/DC-Stück «Highway To Hell» hört, könnte demnach höllische Probleme bekommen. Zum Beispiel wenn er über eine Kreuzung rauscht und dabei das herannahende Tram überhört. Kommt es zum Unfall, macht man sich unter Umständen mitschuldig, wobei seitens der Polizei ein gewisser Ermessensspielraum besteht. Sie kann eine Ordnungsbusse verhängen, bei Gefährdung Dritter aber auch ein Strafverfahren einleiten.

Müssen Velofahrende Richtungsänderungen per Handzeichen ankündigen?

Ja. Ohne Wenn und Aber. Auch wer andere Velofahrer überholt und deshalb nur kurz ausschwenkt, muss dies gemäss Verkehrsregelnverordnung per Handzeichen signalisieren. Die Kantonspolizei gibt zu bedenken: «Das Unterlassen des Handzeichens oder der Richtungsanzeige wird mit einer Ordnungsbusse von 20 Franken (Rechtsabbiegen und Überholen) bis 30 Franken (Linksabbiegen) gebüsst.»

Muss man beim Velofahren auch tagsüber das Licht einschalten?

Das Licht-Obligatorium gilt nur für E-Bikes. «Aus präventiver Sicht», so die Kantonspolizei, «ist das Fahren mit Licht jedoch bei allen Fahrrädern von Vorteil, weil die Sichtbarkeit deutlich verbessert wird.»

Die häufigsten Verstösse und Bussen Überfahren des Rotlichts: 60 Franken

Rollstopp an einer Stoppstrasse: 30 Franken

In der Fussgängerzone fahren: 30 Franken

Den Lenker vollständig loslassen: 20 Franken

Nichtbenutzen des Radwegs: 30 Franken

Fahren ohne Licht nachts auf beleuchteter Strasse: 40 Franken (mfu)

Dürfen Velofahrer noch rasch vorbeibrausen an Fussgängern, die den Zebrastreifen betreten möchten oder ihn bereits betreten haben?

Nein. Fussgängern ist der Vortritt zu gewähren. Dazu muss rechtzeitig abgebremst und angehalten werden.

Kann man mit gutem Gewissen aufs Velo steigen, nachdem man ein paar Bier gekippt hat?

Nein. Wie für Automobilisten gilt auch für Velofahrende die 0,5-Promille-Grenze. Wer von der Polizei kontrolliert wird, ins Röhrchen bläst und mehr als 0,5 Promille im Blut hat, dem droht ein Strafverfahren.

Im einem mehrspurigen Kreisel wie demjenigen beim Luzerner- und Wasgenring (Bild) müssen Velofahrer die innere Spur benützen, wenn sie ihn erst bei der 3. oder 4. Ausfahrt wieder verlassen möchten. Bei einspurigen Kreiseln dürfen sie in der Mitte der Fahrbahn fahren. Foto: Kostas Maros

Wie muss man sich im Kreisel verhalten?

Laut eidgenössischer Verkehrsregelnverordnung dürfen Radfahrer im Kreisel «vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen». Der Touring-Club der Schweiz oder der Verkehrs-Club der Schweiz etwa empfehlen Velofahrenden deshalb: «Fahren Sie im Kreisel in der Mitte der Fahrbahn.»

Etwas komplizierter wird es bei mehrspurigen Kreiseln. Zum Beispiel beim Kreisel am Luzerner- und Wasgenring. Hier gilt: Wer diesen Kreisel mit dem Velo bereits bei der ersten oder zweiten Ausfahrt verlassen will, fährt in der rechten Spur (die speziell als Bus- und Velospur markiert ist). Wer die dritte oder vierte Ausfahrt anpeilt, muss die innere Spur benützen.

Darf man vor dem Rotlicht balancieren, ohne mit dem Fuss den Boden zu berühren?

Wenn man akrobatisch begabt und dazu in der Lage ist: ja. «Es gibt keine rechtliche Regelung, dass der Fuss abgestellt werden muss», sagt die Basler Polizei. Sie betont aber, die anderen Verkehrsteilnehmer dürften dabei nicht behindert oder gefährdet werden.

Dürfen Velofahrende nebeneinander fahren?

Falls mehr als zehn Personen in einem geschlossenen Verband unterwegs sind, ist dies gestattet, sofern der übrige Verkehr nicht behindert wird.

Die Bewegung «Critical Mass» will nach eigenen Worten mit Velos den «öffentlichen Raum vorübergehend zurückerobern». In Basel behindern dabei oft Dutzende Velofahrer den Verkehr. Riskiert man als Teilnehmer eine Busse?

Nur wer sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halte, werde gebüsst, sagt die Kantonspolizei Basel-Stadt. Veranstaltungen der «Critical Mass» seien in den vergangenen Jahren jeweils «friedlich und ohne grössere Störungen des Verkehrs» verlaufen. «Aktuell bestehen keine Hinweise, die auf eine Veränderung dieses Umstandes hindeuten.»



Irritierend für Autofahrer, die das Signal noch nicht kennen: An diversen Orten in Basel-Stadt dürfen Velofahrende auch bei Rotlicht rechts abbiegen. Foto: «20 Minuten» (Störr)

Quelle: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Abbiegen bei Rot

Man spürt geradezu die bösen Blicke von Automobilisten im Rücken, wenn man an gewissen Kreuzungen in Basel-Stadt mit dem Velo rechts abbiegt, obwohl die Ampel rot zeigt. Wenn daran aber eine unscheinbare, quadratische, schwarze Zusatztafel mit gelbem Velo-Signet und einem nach rechts zeigenden Pfeil angebracht ist, gilt: freies Rechtsabbiegen gestattet! Natürlich mit der entsprechenden Vorsicht. Denn querende Fussgänger und der von links kommende Verkehr haben in jedem Fall Vortritt.

