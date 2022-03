Oscars 2022 – Freie Fahrt für «Coda» Der Gute-Laune-Film um Gehörlose könnte in letzter Sekunde den Favoriten den Oscar wegschnappen – das ist alles andere als unerhört. Matthias Lerf

Kann Ruby ihren Traum, Sängerin zu werden, verwirklichen? Und was für ein Zeichen macht sie da? Szene aus «Coda». Foto: Alamy Stock Photo

Was ist das für ein Handzeichen? In der letzten Szene von «Coda» signalisiert die junge Frau, die im Auto wegfährt, ihrer winkenden Familie etwas. Die Hand mit den gespreizten Fingern erinnert an den «Gehörnten», was einiges bedeuten kann, aber sicher nichts Nettes. Will sie ein «Schert euch zum Teufel» andeuten?