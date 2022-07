Sanierungstunnel eröffnet – Freie Fahrt durch die dritte Belchen-Röhre 1836 Tage nach dem Durchstich am 21. Juni 2017 wurde am Freitag der Sanierungstunnel Belchen offiziell dem Verkehr übergeben. Thomas Gubler

Seit Freitag, 1. Juli 2022, rollt der Verkehr: Rund fünf Jahre nach dem Durchstich ist die dritte Tunnelröhre zwischen Eptingen (BL) und Hägendorf (SO) dem Verkehr übergeben worden. Foto: Dominik Plüss

Um 13.33 Uhr war es so weit. Die beiden für das Bauwesen zuständigen Regierungsmitglieder Sandra Kolly (SO) und Isaac Reber (BL) sowie der Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), Jürg Röthlisberger drückten in Hägendorf den roten Knopf. Sieben Minuten später erschienen die ersten zwei Fahrzeuge – zwei Polizeiautos – am Südportal der neuen Belchenröhre. Dann versiegte der Verkehrsfluss in der Mittelröhre, um wenige Minuten später durch den neuen Durchgang zu strömen. Damit war der zweispurige Sanierungstunnel Belchen, die dritte Röhre zwischen Eptingen (BL) und Hägendorf (SO), rund fünf Jahre nach dem Durchstich, eröffnet und dem Verkehr übergeben. Die Kosten des Bauwerks betragen 500 Millionen Franken.