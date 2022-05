An Nespresso geliefert – Freiburger Kantonspolizei beschlagnahmt 500 Kilo Kokain In einem Schiffscontainer mit Kaffeebohnen, der in die Nespresso-Fabrik nach Romont geliefert worden war, tauchte ein verdächtiges weisses Pulver auf.

Einer der angelieferten Schiffscontainer. Foto: zvg/Kapo Freiburg Die Polizei fand in der Lieferung 500 Kilo Kokain im Marktwert von 50 Millionen Franken. Foto: zvg/Kapo Freiburg 1 / 2

In Romont hat die Polizei 500 Kilo Kokain im Verkaufswert von über 50 Millionen Franken beschlagnahmt. Entdeckt wurde die Droge am Montagabend in Schiffscontainern, die auf das Areal der Firma Nespresso geliefert worden waren.

Beim Abladen von Säcken mit frisch gelieferten Kaffeebohnen hätten Mitarbeitende eine weisse Substanz entdeckt, teilte die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mit. Die fünf Schiffscontainer stammten aus Brasilien und waren am Montag mit dem Zug nach Romont zur Nespresso-Fabrik geliefert worden.

Die Kantonspolizei Freiburg betont in ihrer Mitteilung, dass die Drogen mit keiner der in der Produktion verwendeten Zutaten in Berührung kam.

mb/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.