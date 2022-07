1:5 gegen den Hamburger SV – Alex Frei spricht von einer «richtigen Klatsche zum richtigen Moment» Der FCB zeigt gegen Hamburg die schwächste Partie der Vorbereitung und verliert mit 1:5. Der Basler Trainer nimmt die Schuld nach der Partie auf sich. Tilman Pauls

Basels Cheftrainer Alex Frei nimmt die Schuld für das 1:5 im Testspiel gegen den Hamburger SV auf seine Kappe. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der FC Basel bestreitet dieses Wochenende zwei Testspiele. Eines im St.-Jakob-Park gegen den Hamburger SV und eines auf dem Campus gegen Xamax Neuchâtel. Und man muss kein ausgebuffter Fussball-Experte sein, um zu erahnen, welche Partie für die Basler im Hinblick auf den Saisonstart wohl wegweisender sein dürfte.

FCB-Trainer Alex Frei schickte am Samstag gegen die Deutschen dann auch eine Mannschaft auf den Platz, die am kommenden Sonntag in Winterthur genau so auflaufen dürfte: Mit dem neu gekrönten Captain Fabian Frei als Spielmacher, mit Nasser Djiga und Andy Pelmard in der Innenverteidigung und mit Zeki Amdouni im Sturm.

In Sachen Einsatz, Spritzigkeit und Konzentration sollte sich bis dahin aber noch einiges ändern. Der FCB ging durch einen Amdouni-Elfmeter (11.) zwar früh in Führung, zeigte dann jedoch eine lasche Lesitung. Die Gäste konnten immer wieder von einfachen Fehlern – unter anderem von Goalie Marwin Hitz – profitieren und führten nach 45 Minuten bereits mit 3:1.

Zwar fanden die Basler nach der Pause ein kleines bisschen besser in die Partie. Und trotzdem konnte der HSV die Führung am Ende sogar auf 5:1 erhöhen und man kann nur festhalten, dass die Basler sich ihre schwächste Leistung für die sogenannte «Generalprobe» aufgehoben haben.

Neuzugang Zeki Amdouni bejubelt den einzigen Treffer der Basler. Es ist bereits sein zweiter Treffer im zweiten Einsatz für den FCB. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Ich nehme diese Niederlage auf meine Kappe», sagte FCB-Trainer Alex Frei nach dem Abpfiff. Er hätte den besten Testspiel-Gegner nicht ans Ende der Vorbereitung nehmen sollen, sondern wohl schon während des Trainingslagers am Tegernsee. «Wir waren heute recht müde und hatten keine Spritzigkeit», sagte der Trainer und sprach von der hoffentlich «richtigen Klatsche im richtigen Moment».

Frei kann aber durchaus positive Aspekte aus dem negativen Auftritt ziehen. BestimmteBewegungen nach der Balleroberung, gewisse Bewegungen der Spieler. Und ausserdem kann Frei auch aus den negativen Aspekten positive Folgen für sich und seine Arbeit ziehen.

Er habe zum Beispiel nicht gesehen, dass seine Spieler in den schwierigen Momenten gegen die Hamburger Verantwortung übernommen hätten. «Wir haben nie ein Zeichen gesetzt – welches Zeichen auch immer», sagt er. Das ist per se natürlich nicht gut – aber für Frei sei es in seiner Arbeit wichtig, dass er diese Erkenntnis nun habe.

Eine Woche bleibt den Baslern noch, ehe sie am kommenden Sonntag in Winterthur in die Saison starten. In den verbleibenden Tagen bis dahin wird sich Frei mit der Mannschaft den Themen Spritzigkeit und dem Spiel im letzten Drittel widmen. Damit es dann, wenn es für die Basler um Punkte geht, keine Klatsche zum falschen Zeitpunkt gibt.

FC Basel – HSV 1:5 (1:3) Infos einblenden St.-Jakob-Park. – 4657 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 11. Amdouni (Handspenalty) 1:0. 14. Bénes (Foulpenalty) 1:1. 19. Reis 1:2. 31. Glatzel 1:3. 66. Amaechi 1:4. 89. Bilbija 1:5. FC Basel: Hitz; Lang, Dijga, Pelmard, Katterbach; Burger, Xhaka (72. Palacios); Ndoye, Frei, Millar; Amdouni (72. Szalai). HSV: Heuer Fernandes; Heyer, Vuskovic (46. Ambrosius), David (46. Schonlau), Muheim (65. Leibold); Reis (65. Rohr), Meffert (46. Bilbija); Königsdörffer (46. Amaechi), Kittel (65. Heil), Bénes (65. Opoku); Glatzel (65. Meissner). Bemerkungen: Basel ohne Comas, Augustin, Essiam, Onyegbule, Kade, Marchand (alle verletzt), De Mol, Ltaief, Vogel, Chipperfield, Padula, Sène und Fernandes (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 50. Heyer (Foul an Millar). 82. Bilbija (Foul an Palacios). – 41. Tor von Glatzel wegen Abseits aberkannt.

