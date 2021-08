Rochade im Baselbieter Landrat – Fredy Dinkel rückt nach, Grünen-Präsident Durrer bleibt draussen Anstelle von Meret Franke politisiert künftig ein Unternehmer aus Ziefen im Kantonsparlament. Thomas Gubler

Fredy Dinkel (links) zieht bald in den Landrat ein, Michael Durrer muss die Parlamentsdebatten weiterhin von der Zuschauertribüne aus mitverfolgen. Fotos: zvg

Die Liestaler Grünen-Politikerin und Präsidentin von Pro Natura Baselland, Meret Franke, hatte per Ende Juni ihren Rücktritt aus dem Baselbieter Landrat erklärt. Sie gehörte dem Kantonsparlament nur zwei Jahre an. Die Mutter von drei Kindern will sich künftig vermehrt auf die Familie, den Beruf und ihr Engagement bei Pro Natura konzentrieren, politisch dagegen kürzertreten, wie sie in ihrem Rücktrittsschreiben erklärte.

Trat nach zwei Jahren im Landrat zurück: Meret Franke. Foto: zvg

Nachrückender und neues Mitglied der Fraktion Grüne/EVP wird Fredy Dinkel, ein 64-jähriger Unternehmer im Umweltbereich aus Ziefen.

Weiter nach der Werbung