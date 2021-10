Kampf gegen Lohndiskriminierung – «Frechheit!» So kritisiert der Gewerbeverband die Basler Regierung Zuviel Bürokratie: Aus Sicht des Gewerbes schiesst der Stadtkanton bei der Gleichstellung über das Ziel hinaus. Boris Burkhardt

Die Branche macht die Faust im Hosensack: Im Kampf gegen Lohndiskriminierung habe die Basler Regierung keinen Bezug zur Branchenrealität. Foto: Stefan Wermuth

Der Pauschalverdacht, mit dem die Basler Regierung alle Betriebe zu einem aufwendigen Nachweis gegen systematische Lohndiskriminierung zwischen Frauen und Männern verpflichten wolle, sei «eine Frechheit», sagt Roland Hunkeler, Vizepräsident des Gewerbeverbandes Basel-Stadt und Vorsitzender der Gruppe Bau. Eine erste Untersuchung der Uni St. Gallen habe gerade einmal bei 15 der mehr als befragten 300 Schweizer Unternehmen mit insgesamt 250’000 Mitarbeitern Lohnungleichheit über dem Toleranzwert von fünf Prozent entdeckt.

Peter Müller* [Name der Redaktion bekannt], Geschäftsführer eines Betriebes der Baubranche mit 8 weiblichen von 70 Mitarbeitern, sieht in der Analyse eine Ansammlung von statistischen Werten, die keinen konstruktiven Beitrag zur Bekämpfung der Lohndiskriminierung leisteten. Und für Thomas Schori, Geschäftsführer eines Malerbetriebes mit sechs weiblichen Mitarbeitern, macht eine zusätzliche Analyse keinen Sinn in einem Betrieb mit Gesamtarbeitsvertrag (GAV), der allen Mitarbeitern jeglichen Geschlechts denselben Lohn zusichere. Er unterstütze die Bemühungen gegen Lohndiskriminierung, halte die zusätzliche Bürokratie wegen weniger schwarzer Schafe unter den Handwerksbetrieben aber für nicht verhältnismässig.