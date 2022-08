Mein Schwingfest – Frauen zum Niederknien Oder: Sind Ehrendamen noch zeitgemäss? Dina Sambar

Die zwölf Ehrendamen in der Baselbieter Festtagstracht erfüllen eine ihrer vielen Repräsentationsaufgaben. Foto: Kostas Maros

Jung, hübsch, dezent geschminkt, aufwendig frisiert und in lokaler Festtagstracht – die Ehrendamen sind die Zierde jedes Eidgenössischen Schwingfestes.

Mein erster Impuls dazu: Kopfschütteln.

Vor drei (!) Jahren gab es tatsächlich noch einen grossen Wirbel darum, ob Ehrendamen ledig sein müssen. Diese Aussage kam von einer damaligen Ehrendame. Auch eine ehemalige Ehrendamenbetreuerin gab dies als Voraussetzung an. Es folgte ein Dementi der Organisatoren. Fazit nach dem Hin und Her: Dass die Ehrendamen ledig sind, ist Tradition, jedoch nicht vorgeschrieben. Immerhin. Die jungen Frauen sind schliesslich keine potenziellen Lebendpreise.

Weiteres Kopfschütteln meinerseits.

Doch dann erinnere ich mich an meine Kindheit. Damals nahm ich an einem Kinderfestumzug durch das Gundeli teil. Herausgeputzt in einem Biedermeierkleid mit Reifrock. Es war grossartig. So ähnlich, nur viel heftiger stelle ich mir das Gefühl der Ehrendamen vor, wenn sie stolz die schöne Festtagstracht ihrer Region vor zigtausenden Zuschauern präsentieren dürfen. Hier fünf Gründe, weshalb die Ehrendamen trotz Feminismus und Gleichstellung an Schwingfesten ihren Platz haben dürfen.

1. Traditionen sind etwas Schönes. Solange sie niemandem schaden, ist es gut, wenn sie bewahrt werden. (Das mit dem Ledigsein nehme ich hier mal aus, doch dieser alte Zopf ist ja offenbar abgeschnitten.)

2. Ehrendamen sind keinesfalls hilfsbedürftig und schwach. Die Tracht, die sie auf dem Leib tragen, wiegt 6,5 Kilo. Zudem sind sie in Pratteln bewaffnet. Zugegeben, es ist «nur» ein Schnitzmesser, das zur Baselbieter Festtagstracht gehört. Aber immerhin.

3. Die Ehrendamen sind eigenständige Frauen. Wenn sie das machen wollen – wer sind wir, ihnen das abzusprechen?

4. Der König muss vor einer Ehrendame in die Knie gehen (eine Demutshaltung), um von ihr mit seinem Kranz gekrönt zu werden – egal, wie böse er ist.

5. Beim Eidgenössischen der Frauen gibt es auch Ehrenmänner.

Apropos Frauenschwingen. Das Eidgenössische Frauen- und Meitlischwingfest (Saisonfinal) fand vor einer Woche statt – mehr oder weniger unbeachtet: Viel wichtiger, als die Ehrendamen bei den Männern zu verbannen, wäre es, das Frauenschwingen zu fördern. Zum Vergleich. Tribünenplätze bei den Männern: 50’900. Bei den Frauen: keine Tribüne. Zuschauer insgesamt bei den Männern: 300’000 bis 400’000. Bei den Frauen: rund 1000 Zuschauende. Das Budget bei den Männern: 40 Millionen Franken. Bei den Frauen 50’000 Franken. Der König erhält ein Muni, die Königin ein Kälbli.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

