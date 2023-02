14. Juni 2023 – Frauen wollen gegen ungleiche Arbeitsbedingungen streiken Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat die Arbeitswelt als Hauptthema für den feministischen Streik am 14. Juni 2023 gesetzt.

Frauen demonstrierten anlässlich des Frauenstreiks am 14. Juni 2021 in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am 14. Juni 2023 soll unter anderem für eine Aufwertung von Branchen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, und gegen Diskriminierung gestreikt werden.

«Die grössten Ungleichheiten der Geschlechter haben ihren Ursprung am Arbeitsplatz», schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund zur Lancierung der Kampagne für den feministischen Streik am Dienstag. So halte sich etwa die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen hartnäckig.

Hauptgrund dafür ist laut SGB die schlechte Entlöhnung von Berufen mit hohem Frauenanteil, wie etwa in der Betreuung und im Verkauf. Der SGB fordert unter anderem, eine bessere Abdeckung des Gesamtarbeitsvertrags in sogenannten Frauenbranchen sowie «massive» Lohnerhöhungen.

SDA

