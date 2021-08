Diskriminierung im ÖV? – Frauen verunfallen doppelt so oft wie Männer Daten des Bundes zeigen erstmals, dass weibliche Fahrgäste viel gefährdeter sind. Die Betriebe bestreiten eine auf Männer ausgelegte Infrastruktur – eher sollen Handtaschen oder Absätze schuld sein. Roland Gamp , Svenson Cornehls

Je nach Geschlecht ist die Busfahrt, wie hier durch die Stadt Zürich, eher ein Risiko. Foto: Thomas Egli (Tamedia)

Um 13.50 führt ein brüskes Bremsmanöver dazu, dass sich eine Passagierin der Verkehrsbetriebe St. Gallen leicht verletzt. Keine zwei Stunden später zieht sich eine betagte ÖV-Reisende in Liestal BL schwere Blessuren durch einen Sturz zu. Am nächsten Vormittag trifft es eine Frau, deren Tram in Allschwil BL mit einem Auto kollidiert. In der Zwischenzeit hat sich auch noch eine Passagierin in einem Ostschweizer Bus verletzt.

Eine aussergewöhnliche Häufung ist das, was sich in jenen Dezembertagen des letzten Jahres abspielt, nicht. Sondern Alltag im öffentlichen Verkehr. Dieser ist für weibliche Fahrgäste viel gefährlicher, wie eine Auswertung dieser Zeitung erstmals belegt. 1278 verletzte Passagierinnen wurden schweizweit in den letzten zwei Jahren rapportiert, gleichzeitig traf es nur 602 männliche Reisende. Das zeigen Daten aus der Nationalen Ereignisdatenbank des Bundesamts für Verkehr (BAV). Sie enthält sämtliche sicherheitsrelevanten Zwischenfälle im ÖV, die durch die Verkehrsbetriebe gemeldet werden – von der Zugkollision bis zum Sturz vom Sessellift. Manche davon gehen glimpflich aus, andere enden mit Schwerverletzten.