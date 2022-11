Analyse aus der Riehener Verwaltung – Frauen verdienen 1,8% weniger als Männer Bei einer Lohngleichheitsanalyse konnte in der Riehener Verwaltung nur ein kleiner Geschlechterunterschied festgestellt werden. Ausruhen möchte sich die Gemeinde auf diesen Ergebnissen jedoch nicht. Karoline Edrich

In der Riehener Verwaltung verdienen die Frauen im Schnitt etwas weniger als die Männer. (Symbolbild) Foto: Jürg Spori

In der Verwaltung der Gemeinde Riehen verdienen die Frauen im Schnitt 1,8% weniger als die Männer. Dies ergab eine gesetzlich vorgeschriebene Lohngleichheitsanalyse für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden mit dem Standardinstrument Logib des Bundes. Der Geschlechtsunterschied von 1,8% liegt unter der vom Bund festgelegten Toleranzschwelle von 5%. Das System berücksichtige bei Lohnunterschieden die Ausbildung, das Dienstalter, die Erwerbserfahrung, die berufliche Position sowie das Geschlecht, schreibt die Gemeinde in einer neuen Medienmitteilung.

Grundlage der Daten seien die auf ein Vollzeitpensum hochgerechneten Löhne des Monats Oktober 2020 von 677 Mitarbeitenden der Gemeinde, davon knapp 70% Frauen. Unbereinigt liege der mittlere auf ein 100%-Pensum hochgerechnete Monatslohn der Frauen 610 Franken tiefer als der von Männern, das entspreche einer Differenz von 7,1%. Allerdings sei in diesen Zahlen die Unterscheidung von Qualifikationen, Berufsjahren und Aufgaben noch nicht enthalten, so die Gemeinde Riehen. Nehme man diese hinzu, so verringere sich die Ungleichheit auf 1,8%.

Das Gesetz verlangt von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern seit 2020, Lohngleichheitsanalysen vorzulegen. Deshalb hat die Gemeinde die letzten zwei Jahre alle notwendigen Daten zusammengetragen. Nun sei es an der Zeit, den Ursachen auf den Grund zu gehen, so Verwaltungsleiter Jens van de Meer. «Egal wie klein der Unterschied ist, wir möchten herausfinden, woher er kommt, um die Differenz zu beheben.»

