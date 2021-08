Regula Stämpfli – «Frauen, redet über Geld!» An der Sissachertagung des Verbands für Sozialhilfe Baselland rief Regula Stämpfli, Politologin und Feministin, dazu auf, die Welt anders zu denken. Franziska Laur

Regula Stämpfli, Politologin und Historikerin, legte an der Tagung des Verbandes für Sozialhilfe Baselland zum Thema Frau und Armut einen fulminanten Auftritt hin. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

«In der Geschichte haben Männer die Welt beschrieben und Frauen sie organisiert», sagte Regula Stämpfli im Ebenrain in Sissach. Noch heute befänden sich Männer hauptsächlich an den relevanten Verwaltungs- und Bürostellen, die mehr wertgeschätzt würden als die Sorge- und Pflegeberufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiteten. Das soll sich ändern.

Die Sissachertagung des Verbandes für Sozialhilfe Baselland befasste sich dieses Jahr mit dem Thema Frauen in der Sozialhilfe. «Es geht darum, die Welt anders zu denken», sagte Stämpfli, Politologin und Feministin, die auch an diesem kühlen Samstag des Altweibersommers nicht vor einem fulminanten Auftritt zurückschreckte.

Berufe, die sich um Sorge- und Pflegearbeit drehten, müssten mehr geschätzt und anders verrechnet werden. Es gehe nicht an, dass Menschen, die sich mit anderen Menschen beschäftigten, weniger verdienten als diejenigen, die mit Daten arbeiteten.