Freistil – Frauen mit Rasse Was will Mann eigentlich? Tamara, die Partisanin, oder Simonetta Sommaruga, die Dame? Christine Richard

Claudia Cardinale 1968 in «Spiel mir das Lied vom Tod».

In der aktuellen Rassismusdebatte wieder mal untergegangen ist die Frauenfrage. Damit sind wir beim Thema rassige Frauen. Sie mögen politisch nur eine Nebenrolle spielen, im Triebleben aber sind sie zentral: Männer mögen rassige Frauen. Wie sieht sie aus, die rassige Frau? Seltsamerweise hat die Frau mit Rasse keine schwarze Hautfarbe. Die rassige Frau ist eine Erfindung der 1950er-Jahre. Damals gab es hierzulande kaum schwarze Frauen, auch nicht in Filmen oder in der Literatur. Rassige Frauen stammten damals entweder aus Osteuropa, hiessen Tamara und waren von Beruf Partisanin. Oder sie kamen aus Südeuropa, hiessen Carmen und waren geborene Verführerinnen. Ob Carmen oder Tamara, sie alle glühten vor Leidenschaft.



Ausser der Frau mit Rasse gibt es noch die Frau mit Klasse. Die Frau mit Rasse ist eher dem Tierreich zuzuordnen, die Klassefrau der gesellschaftlichen Sphäre. Rassefrauen haben wie Vollblüter einen feingliedrigen Körperbau, schlanke Fesseln, hohe Beine und einen kleinen Kopf mit grossen Augen und langer Mähne. Man muss sie erst zügeln. Während bei Rassepferden auch die Interieurbewertung zählt (etwa Mut, Treue, Ausdauer, Gelehrigkeit), schaut man bei Rasseweibern weniger auf den guten Charakter.



Kommen wir zur Frau mit Klasse. Damit sind nicht jene gut gebauten Klasseweiber gemeint, die man in Bars abschleppen kann. Die Frau mit Klasse besitzt Selbstbewusstsein, Eleganz, Höflichkeit, Tüchtigkeit. Darf man den Aussagen von Männern trauen, so schätzen sie an Klassefrauen deren Souveränität, das Zusammenspiel von Erfahrung und Selbstironie.



Klassefrauen, um es deutlich zu sagen, sind gut angezogen und legen Haltung an den Tag, innerlich wie äusserlich. Früher gab es für Klassefrauen ein anderes Wort: Damen. Mit dem Niedergang des Adels sind auch jene Werte verschwunden, die echte Damen auszeichnen: Würde, Stolz, Kultiviertheit, Noblesse, selbstbewusstes Auftreten. Damen waren Herrinnen. In diesem umfassenden Sinn gibt es heute nur noch wenige Klassefrauen. Dazu gehören für mich Damen unterschiedlicher politischer Couleur. In der Schweiz etwa ehemalige Bundesrätinnen wie Micheline Calmy-Rey (SPS) oder Doris Leuthard (CVP). Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ist eine Dame, Bundeskanzlerin Angela Merkel eher nicht. Unbenommen aller Verdienste sollten Spitzenfrauen auch ein Frauenbild pflegen. Die Dame ist hier erste Wahl. Sie steht über den Geschlechtern.



Zum Schluss eine kurze Frage: Wie steht es um Ihre Partnerin, lieber Leser? Hat sie Rasse, hat sie Klasse? Und, liebe Leserin: Wie ist es bei Ihrem Mann? Hat er Rasse, hat er Klasse? Ja, das sind so Fragen. Sie bewegen nicht die Welt, aber Menschen.