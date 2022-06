Abtreibungsverbot in den USA – Frauen löschen ihre Zyklus-Apps – aus Angst vor digitaler Überwachung Mit dem Entscheid des Supreme Court rückt auch das Digitale in den Fokus. Die Befürchtung: Die Polizei könnte Suchanfragen und Apps nutzen, um gegen Frauen vorzugehen. Mathias Möller Alexandra Kedves

Vereint in dunklen Stunden: Abtreibungsbefürworterinnen und -befürworter halten eine Mahnwache vor dem Obersten Gericht in Washington (26. Juni 2022). Foto: Gemunu Amarasinghe (AP/Keystone)

In der letzten Woche hat der Oberste Gerichtshof der USA das Urteil Roe vs. Wade gekippt, das seit 1973 Frauen eine Abtreibung ermöglichte. Der Entscheid hat zur Folge, dass in vielen Bundesstaaten das Abtreibungsrecht verschärft oder gar ganz abgeschafft wird.