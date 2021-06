In Ihrem Buch kommt Elsa vor, die während des Zweiten Weltkrieges beim Frauenhilfsdienst als Camionfahrerin tätig war. Auf einer Fahrt nach Deutschland bemerkte sie im Lastwagen eine jüdische Familie, die sie in den sicheren Tod hätte führen müssen. Sie hat sie zu Rettern aufs Bruderholz gebracht und wurde dafür mit mehreren Jahren Haft gebüsst. Haben sich solch dramatische Ereignisse tatsächlich abgespielt?

Ja. Ich habe solche Geschichten in meiner Tätigkeit als Journalistin in Basel erzählt bekommen. Für einen Artikel über Basel im Zweiten Weltkrieg durfte ich mit einer sehr alten Dame sprechen. Ihr späterer Ehemann patrouillierte während des Krieges an der Grenze nahe Rheinfelden, wo immer wieder Juden über den Rhein kamen. Er half, die Flüchtlinge in einem Camion in die Stadt in Sicherheit zu bringen, nach Basel, denn die Aargauer hätten sie wieder ausgeschafft. Die Figur der Elsa ist erfunden, aber ihre Geschichte könnte sich so abgespielt haben. Das gilt übrigens für alle Frauengeschichten im Buch. Detailgetreu sind jedoch alle politischen und historischen Eckpunkte. Ich habe sogar das Wetter während der jeweiligen Ereignisse recherchiert.