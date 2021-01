Männer und ihr Drang zum Impfstoff: Bundesrat Alain Berset und Regierungsrat Lukas Engelberger im Impfzentrum Basel-Stadt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Was sagt Frau Zeender Berset, die Gattin des Bundesrats? Was die Familie des Basler Kinderspitaldirektors? (Frau Rupert gibt es offenbar nicht, der Milliardär erzählt, dass er an Weihnachten nur seine drei Bediensteten gesehen hat.) Was sagen all die Familien der Männer, die sich vorgedrängelt haben und zu früh impfen liessen? Denn ihre Männer sind geschützt, aber sie haben nun eine potenzielle Virenschleuder im Haus. Noch ist gar nicht klar, ob Geimpfte Sars-CoV-2 nicht weitergeben können.

Alle zu früh Geimpften handeln doppelt egoistisch und denken nicht einmal an ihre Familien. Was hilft es ihnen, wenn sie zwar geschützt sind, aber speziell zu Hause Abstand wahren und alle anderen Hygienemassnahmen einhalten müssen, weil sie durch die Impfung keine Symptome entwickeln und ihre Familien so nicht vor einer bestehenden Infektionsgefahr gewarnt sind? Und vor allem: Wo ist die Empörung ihrer Frauen? Impfdrängler sind ja vor allem Männer.

Einen Aufschrei müsste es jetzt geben von allen, die nicht nur übergangen, sondern auch zusätzlich gefährdet werden durch die (Ehe-)Männer, die sich aus naseweisen Gründen vorzeitig an die knappen Impfdosen gewagt haben. Doch es bleibt erschreckend still.

Das Virus deckt unsere Gesellschaftsstrukturen perfekt auf. Es befällt vor allem die Schwächsten, und kaum geht das Impfen los, zeigt sich, dass sich Mächtige immer wieder leicht durchsetzen können. Oder haben Sie gehört, dass eine nicht in einem Heim, sondern allein zu Hause lebende 86-Jährige in ihrem Kanton auf den Tisch gehauen hat, weil es mit ihrem Impftermin partout nicht klappen will?

Aber doch, es kann sich ändern. Muriel Zeender Berset und die anderen Frauen müssten nun auch auf ihr Schutzrecht pochen und sich ebenso schnell impfen lassen. Oder sich eben empören.

Allen über 75-Jährigen sei gesagt: Das Alter ist eure Waffe.

«Empört euch!» heisst die Streitschrift von Stéphane Hessel von 2010. Sie beginnt so: «93 Jahre.» So alt war der ehemalige französische Diplomat, als er seinen Aufruf zu echter Demokratie und Verteilgerechtigkeit schrieb. Er schlug in ganz Europa hohe Wellen. Hessel erinnerte nach der Finanzkrise vehement an den Geist der universellen Menschenrechtserklärung, an der er nach 1945 mitgewirkt hatte.

Die Alten sind auch heute nicht nur Corona-Opfer, sondern sie haben uns gerade mit ihrer Geschichte etwas zu sagen. Und etwas zu fordern: die Einhaltung des Impfplans. Und generell: Verteilgerechtigkeit, das Recht auf Gesundheit und Leben.

In der Corona-Krise geht es nicht nur um die Einschränkung der Freiheitsrechte, für die auch auf der Strasse demonstriert und heute schon randaliert wird. Sondern es geht auch um wirtschaftliche Rechte. Damit sind nicht Wirtschaftshilfen im Lockdown gemeint. Der UNO-Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte zielt unter anderem auf eine angemessene Gesundheitsversorgung.

Die Pharmafirmen sind mit der Gerechtigkeitsfrage überfordert. Eine faire Verteilung war bislang nicht ihre Spezialität.

Wo sind die Diplomatinnen, Politiker, die Grandes Dames und Grands Messieurs der Wirtschaft und Kultur, die nun genau das fordern? Alte sind doch nicht nur Vulnerable. Oder leben wir gerade auch in einem Gerechtigkeits-Lockdown?

Die Pharmafirmen sind mit der Gerechtigkeitsfrage überfordert. Eine faire Verteilung war bislang nicht ihre Spezialität. In Sachen Covid-Impfstoff haben die Hersteller als Erstes mit den reichen Staaten über Vorreservationen verhandelt. Sicher, sie brauchten schnelles Geld für die Forschung und die Massenproduktion. Doch eigentlich hatten sie sich angesichts der globalen Pandemie verpflichtet, sämtliche Staaten fair zu beliefern: «Wir verfolgen voll und ganz das Ziel, die neuen Corona-Impfstoffe allen zugänglich zu machen», schreibt Thomas Cueni, Generaldirektor des Weltpharmaverbandes IFPMA, in einer Absichtserklärung der Industrie vom letzten Mai.

Nun jedoch werden die knappen ersten Chargen der Vakzine im Zweifelsfall an diejenigen Staaten geliefert, die bereit sind, sogar einen Aufpreis zu zahlen. Die Verteilung folgt dem Gesetz des Marktes. Doch Big Pharma ist das gar nicht mal vorzuwerfen. Wie sollen sie denn anders handeln, wenn sich die Staaten selbst gegeneinander ausspielen?

Die wirklich vulnerablen Menschen sind jedoch in den armen Staaten. Deswegen besteht die ganze Schweiz aus Impfdränglern.

Von den reichen Ländern will jedes allein so schnell wie möglich an so viele Dosen wie nötig kommen. Die Verteilplattform der UNO mit Namen Covax, über welche die Pharmaindustrie ihre Impfstoffe weltweit gerecht verteilen lassen sollte, hat noch immer die nötige Grundfinanzierung von 2 Milliarden Dollar nicht erreicht. In einem Protokoll der Impfstoff-Arbeitsgruppe des Bundesamtes für Gesundheit, das diese Zeitung aufgrund des Öffentlichkeitsgesetzes hat einsehen können, steht, dass die Schweiz die internationale Beschaffung im Sommer durchaus erwogen hat. Weil sie «historisch bislang nie funktioniert» hat, wurde sie aber (bis auf eine Alibiübung) verworfen.

Die wirklich vulnerablen Menschen sind jedoch in den armen Staaten. Gerade die Mutanten sorgen in Südamerika und im südlichen Afrika aktuell für eine massive zweite Viruswelle, der die Menschen dort schutzlos ausgeliefert sind. Mit Blick auf sie besteht die ganze Schweiz aus Impfdränglern. Das merken wir jetzt, wo auch bei uns die Dosen knapp sind.