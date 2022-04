Volleyball-Finalserie und Vermarktung – Frauen am Rande der Aufmerksamkeit Am Freitag lädt Sm’Aesch-Pfeffingen zum zweiten Finalspiel gegen NUC (19.30 Uhr). An Samstagen und Sonntagen wird nicht mehr gespielt. Das hat auch mit dem TV-Vertrag zu tun – und sorgt für Kopfschütteln. Thomas Wirz

Madison Duello (am Ball) und Co. hatten vor der Finalserie gegen Neuchâtel eine lange Pause zu beklagen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Playoff-Final zwischen Titelverteidiger Neuchâtel UC und Herausforderer Sm’Aesch-Pfeffingen findet heute Freitag (19.30 Uhr) mit Spiel zwei seine Fortsetzung. Die erste Partie der Best-of-five-Serie ging am Sonntag mit 3:1 an die favorisierten Neuenburgerinnen. Das Team von Trainer Andreas Vollmer muss vor dem eigenen Anhang also reagieren und braucht zum 1:1-Ausgleich wohl auch die Unterstützung der Fans.

Weiter nach der Werbung

Dass die Löhrenacker-Halle beim bislang wichtigsten Saison-Heimspiel sehr gut gefüllt sein wird, darf angenommen werden. Dies obwohl die Spielansetzung auf einen Freitagabend aus Birstaler Sicht als suboptimal zu bezeichnen ist. Wer alle fünf möglichen Spieldaten konsultiert, nimmt erstaunt zur Kenntnis, dass kein publikumsfreundlicher Samstag und auch kein weiterer Sonntagnachmittag zu finden ist – dafür aber zwei weitere Ansetzungen an Werktagen (Mittwoch, 13. April, sowie Freitag, 22. April). Ein halbwegs attraktives Matchdatum wäre einzig das allfällige zweite Heimspiel für Sm’Aesch am Ostermontag (16 Uhr).

Würde es zum grossen Showdown in einer alles entscheidenden fünften Partie am 22. April in Neuenburg kommen, an einem Freitagabend um 20 Uhr, dann könnte bei langer Matchdauer der Redaktionsschluss der berichtenden Medien tangiert werden. Was nach Journalistengejammer klingt, kann auch einem Volleyballclub nicht gefallen: In der Schweiz eine Randsportart, ist jede geschriebene Zeile auf jedem medialen Kanal von Wert, wenn es darum geht, die Popularität zu steigern.

Drei Wochen Pause

Ein Meisterstück der sportlichen Vermarktung sind diese Finaldaten folglich nicht. So wenig, wie es die lange Pause gewesen ist, die zwischen den Halbfinalvergleichen und der Finalserie war: Am 12. März fanden die letzten Halbfinalpartien statt. Während sich Sm’Aesch da mit drei Siegen bereits für den Final qualifiziert hatte, führte NUC gegen Düdingen 2:1, als man von der Corona-Pandemie erfasst wurde – und sich so aufgrund des Covid-Reglements und der Führung in der Serie ohne weiteren geschlagenen Ball für die Finalserie qualifizierte. Dies, obwohl die Ansetzung derselben eine verzögerte Fortsetzung ermöglicht hätte.

Das allerdings ist ein anderes Kapitel. Erstaunlich ist per se, dass zwischen Halbfinals und Finals ein dreiwöchiger Unterbruch liegt, sodass Frauen-Volleyball in der Öffentlichkeit mit Ausnahme des Cupfinals nicht mehr stattfindet.

Sm’Aesch: Gefragt ist Mut zum Risiko Infos einblenden Noch ist die Finalissima für die Birstaler Spielerinnen längst nicht verloren. Zum einen war der Auftritt von Gegner Neuchâtel UC trotz dessen 3:1-Auftaktsieg keineswegs grandios. Zum andern hat der heute sein vielleicht letztes Aescher Heimspiel bestreitende Cheftrainer Andi Vollmer die Gewissheit, dass es seine Equipe besser kann als in Spiel eins gezeigt.

Ohne einige Retuschen werden Scambray, Holt und Co. allerdings kaum zu schlagen sein. Als da wären eine entschlossenere Gegenwehr gegen die in der Neuenburger Halle gross auftrumpfende Tia Scambray, mehr Abschlüsse durch die Mitte sowie der Mut zum frühen Wechsel, falls Sm’Aesch-Topskorerin Madison Duello so wirkungslos bleibt wie in den letzten Partien. (twi)

Federführend bei der Ansetzung waren nicht etwa die beiden Playoff-Finalisten, sondern der nationale Verband Swiss Volley im Verbund mit SRF. Gemäss einem Vertrag mit dem Schweizer Fernsehen, in den neben dem Volleyball auch die Randsportarten Basketball, Handball und Unihockey eingebunden sind, produziert und überträgt SRF alle Spiele der beiden Playoff-Finals (Frauen und Männer) entweder auf einem seiner Sportkanäle oder per Livestream.

Was gut klingt, hat jedoch seine Kehrseite. Alessandro Raffaelli erklärt als Swiss Volley-Verantwortlicher des Nationalliga-A-Betriebs dazu: «Alle vier Sportarten müssen gleich behandelt werden, was natürlich insbesondere in Bezug auf den von allen Clubs angeführten Wunschspieltag Samstag zu Terminkollisionen und manchmal nicht optimalen Lösungen führen kann.»

Allerdings sind weder im Basketball noch im Handball bereits Playoffs am Laufen. Nur die Unihockey-Meisterschaften befinden sich in den Halbfinals. Hinzu kommt in Bezug auf die Finalserien im Volleyball, dass eine Männerpartie nicht am gleichen Tag wie ein Frauenspiel stattfinden darf. Trotzdem fragt man sich: Wäre es wirklich nicht besser gegangen?

Clubs ohne Mitsprache

Diskutabel erscheinen aber auch andere Vertragsauflagen. So müssen die Heimclubs über den von SRF geforderten Hallenboden verfügen oder für diesen ein happiges Mietentgelt berappen. «Wir sind vom geltenden Vertrag nicht gerade begeistert, vor allem was den Fakt betrifft, dass die Playoff-Finalisten keinen Einfluss auf die Spieldaten nehmen können», nimmt Bernie Eichenberger von der Sm’Aesch-Geschäftsstelle kein Blatt vor den Mund. Und fügt bei, dass die Liveübertragung durch das Schweizer Fernsehen nur einen Mehrwert ergebe, wenn diese auch in einem linearen SRF-Sportkanal ausgestrahlt würde.

Das jedoch ist nicht garantiert. Und der Livestream auf SRF allein schadet zwar nicht. Aber er nutzt auch wenig, da jeder Club schon selbst seine Spiele per Livestream überträgt. Erst wenn man im Fernsehen ausgestrahlt wird, erhöht sich die Reichweite markant.

Die mangelhafte Vermarktung der Liga betrifft indes längst nicht nur die Playoff-Finals. Trotz einzelnen Fortschritten wie eben der Livestreams oder klarerer Spielreglemente fehlt nach wie vor ein überzeugendes Gesamtkonzept. Mehr Medienpräsenz, komfortablere Hallen oder schlicht mehr finanzielle Mittel sind da nur einige Stichwörter. Swiss Volley ist da genauso gefordert wie die einzelnen Clubs.

Für den Anfang wäre es schon schön, die Spitzenclubs erhielten Mitspracherecht, wenn es um die Ansetzung von Finalterminen geht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.