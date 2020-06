Managerin über Milliarden – Frau Wyss wird Mrs. Tareno Sibylle Wyss folgt beim Basler Vermögensverwalter Tareno als CEO auf Josef U. Bollag, der auf den Stuhl des Verwaltungsratspräsidenten wechselt. Kurt Tschan

Eine Bilderbuchkarriere: Sybille Wyss hat es bis ganz an die Spitze von Tareno geschafft. Foto: zvg

Die 36-jährige Sybille Wyss vollzieht bei Tareno einen Generationenwechsel. Sie löst Josef U. Bollag an der operativen Spitze ab. Dieser übernimmt von Othmar Cueni vollamtlich das Verwaltungsratspräsidium.

Wyss begann ihre Karriere vor 16 Jahren als Assistentin. Sie ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines unabhängigen Schweizer Vermögensverwalters. Wyss baute in der Vergangenheit den Bereich Portfolio und Asset Management auf. 2012 wurde sie zur Chief Information Officer (CIO) und Head Portfolio und Asset Management ernannt. Sie verfügt über einen Studienabschluss als Betriebsökonomin und absolvierte zuvor eine Banklehre bei der UBS in Basel. Wyss ist Mutter eines Sohnes und widmet sich in ihrer Freizeit der Imkerei.

Geld verdienen und Gutes tun

Anfang April hatte Tareno den Charisma (LI) Fonds Global übernommen. Das Anlagevehikel verwaltet derzeit ein Vermögen von 24 Millionen Franken. Der Fonds kombiniert die klassische Geldanlage mit Wohltätigkeit. Er strebt einen möglichst hohen Kapitalerfolg zugunsten des Anlegers und einen möglichst hohen Ertrag zum Nutzen der Gemeinnützigkeit an.

Mit seinen rund 2,5 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen ist Tareno nach eigenen Angaben der grösste unabhängige Vermögensverwalter auf dem Finanzplatz Basel. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seinen Global Water Solutions Fund. Das Anlagevehikel wurde 2007 lanciert. Damit zählt Tareno zu den Pionieren im Bereich des Anlagethemas Wasser.