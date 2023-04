Polizeieinsatz im Kanton Solothurn – Frau von Auto überrollt und tödlich verletzt In der Nacht auf Samstag kam in Bellach ein Auto von der Strasse ab und überrollte eine Frau. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Beamter der Kantonspolizei Solothurn. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Eine Frau ist in der Nacht auf Samstag in Bellach SO von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Die Hintergründe sind unklar. Die Kantonspolizei Solothurn und die Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen ein.

Nach ihren bisherigen Erkenntnissen war ein Auto nach 01.00 Uhr früh von der Strasse abgekommen und ins Wiesland gefahren. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der mutmassliche Fahrzeuglenker vor Ort. Unter dem Auto lag eine Frau, bei welcher nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Nebst Polizei, Staatsanwaltschaft, Rettungsdienst und Feuerwehr standen auch Rechtsmediziner und ein Care-Team im Einsatz. Die Polizei erliess am Samstag einen Zeugenaufruf.

SDA/aru

