Isolationsexperiment in Spanien – Frau verbrachte freiwillig 500 Tage unter der Erde – «Gehe erstmal duschen» Was macht lange Isolation mit einem Menschen? Beatriz Flamini wohnte anderthalb Jahre in einer 70 Meter tief gelegenen Höhle. Jetzt sah sie erstmals wieder Tageslicht.

Da ist sie wieder: Beatriz Flamini beschreibt ihre Isolationserfahrung als «ausgezeichnet». Foto: AFP

Eine Spanierin hat freiwillig 500 Tage in vollkommener Isolation unter der Erde gelebt. Die Bergsteigerin und Höhlenforscherin Beatriz Flamini verliess die zirka 70 Meter tief gelegene Höhle im Gebiet Costa Tropical in der südspanischen Provinz Granada am Freitag unter grossem Medienrummel.

Die mit Sonnenbrille und Helm geschützte 50-Jährige kletterte mit einem breiten Lächeln aus dem Loch. «Ich werde euch schon erzählen, wie es da unten war (...) Aber wenn ihr es erlaubt, gehe ich jetzt erstmal duschen, denn ich habe seit anderthalb Jahren kein Wasser mehr angerührt», sagte sie nach vielen Umarmungen den zahlreich erschienenen Journalisten. In einem kurzen Statement bezeichnete sie die Erfahrung als «ausgezeichnet». Mehrere TV-Sender, darunter der staatliche RTVE, berichteten stundenlang live.

Forscherinnen und Forscher verschiedener Disziplinen der Universitäten Granada und Almería haben das Projekt «Timecave» geleitet und begleitet. Nach ihren Angaben hatte Flamini seit Beginn des auf Video festgehaltenen Experiments im November 2021 überhaupt keinen Kontakt zur Aussenwelt. Sie hatte unter anderem keine Uhr und kein Telefon dabei und verfügte nur über ein Laptop, mit dem sie lediglich Informationen an die Aussenwelt habe senden, aber nicht empfangen können.

Die Wissenschaftler wollen die Auswirkungen der vollkommenen Isolation untersuchen und unter anderem ermitteln, ob diese zu neuropsychologischen und kognitiven Veränderungen geführt hat. Es soll auch eine Doku geben. Nach Angaben der spanischen Forscher hat Flamini den «Weltrekord» der Italienerin Christine Lanzoni gebrochen, die 2007 genau 269 Tage in einer Höhle verbracht habe.

500 Tage in der Höhle verbracht: Beatriz Flamini hat einen Rekord aufgestellt. Foto: AFP

AFP/nlu

