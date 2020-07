Gewaltdelikt in Basel – Frau in der Klingelbergstrasse von drei Männern attackiert In der Nacht auf Sonntag gelang der Frau zwei Mal die Flucht vor ihren Verfolgern. Der Vorfall weckt Erinnerungen an ein Verbrechen an der Elsässerstrasse Anfang Jahr.

Eine junge Frau ist in der Nacht auf Montag in Basel gleich zweimal Opfer eines Angriffs geworden. Visualisierung: Google Earth

In der Nacht auf Sonntag, gegen 3.30 Uhr, wurde eine junge Frau an der Klingelbergstrasse von drei Unbekannten angegriffen, wie die Basler Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Kriminalpolizei schildert den Tathergang gemäss ersten Ermittlungen wie folgt: Die Frau sei mit dem Taxi nach Hause gefahren und vor ihrer Haustür von einem Unbekannten angesprochen worden. «Dieser packte sie unvermittelt von hinten», so die Polizei. Die Frau habe sich vehement dagegen gewehrt und sei davongerannt.

«Wenig später konnte der Täter mit zwei weiteren Unbekannten die Frau nochmals zurückhalten.» Aufgrund der heftigen Gegenwehr sei es der Frau abermals gelungen, sich zu befreien und in

Richtung Mülhauserstrasse zu flüchten. Die Täter hätten sich in unbekannte Richtung entfernt. Das Opfer habe später auf der Polizeiwache Anzeige erstattet. Gesucht werden:

1. Unbekannter: 18-25 Jahre alt, ca. 175 cm gross, 70-75 kg schwer, schwarze Hautfarbe, schlanke Statur, sprach gebrochen Schweizerdeutsch, gepflegte Erscheinung, schwarze Haare, kurze gelockte Frisur, trug helles T-Shirt mit Muster, graue Jeans

2. Unbekannter: 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm gross, schwarze Hautfarbe, schlanke Statur, schwarze kurze Haare

3. Unbekannter: 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm gross, 80-85 kg schwer, schwarze Hautfarbe, schlanke Statur, schwarze Haare, kurze gelockte Frisur, trug oranges T-Shirt

Der Grund des Angriffs ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere eine Fahrradfahrerin, welche dem Opfer in der Mülhauserstrasse zu Hilfe kam, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Anfang Jahr gab es in der Gegend, an der Elsässerstrasse, bereits einmal ein Gewaltdelikt gegen eine Frau. Diese war von zwei Männern portugiesischer Herkunft vergewaltigt worden.

( bor )