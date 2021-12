Basler Marionettentheater – Frau Holle erwartet Besuch vom Weihnachtsmann Das Marionettentheater am Münsterplatz startet in die Adventszeit. Es präsentiert einen Klassiker mit einem zeitgemässen Ende. Vivana Zanetti

Der Weihnachtsmann und Frau Holle an einem Tisch: Er möchte, dass Frau Holle zu Weihnachten ihre Decken schüttelt, damit es schneit. Foto: Basler Marionetten Theater

Steigt man achtsam die steile Treppe hinunter in den Zehntenkeller, ergeht es einem wie im Märchen. Man taucht in eine andere Welt ein. Jetzt in der Adventszeit zum Beispiel mit «D Frau Holle macht Wienacht» von Markus Blättler findet man sich im ältesten Kellertheater der Stadt in einer glitzernden Schneelandschaft wieder.

Das Stück basiert auf dem Märchen der Gebrüder Grimm, lässt zusätzlich aber weitere Figuren auftreten. Für die Neuinszenierung, die ursprünglich schon für 2020 geplant war, kreiert das Basler Marionettentheater einen heimeligen Ort auf seiner Bühne, wo ein Hase mit einem Schneemann eine Schneeballschlacht veranstaltet und der Weihnachtsmann der weisen und geheimnisvollen Frau Holle einen Besuch abstattet.