Durchfahrt nach Deutschland – Frau flüchtet auf Raststätte vor Menschen­händlern In Stein floh eine Frau vor ihren Peinigern, bevor sie in der Zwangsprostitution landete. Experten fürchten eine grosse Zahl weiterer, unentdeckter Opfer. Isabelle Thommen

Ein Autofahrer meldete vergangene Woche in Stein eine hilflose Frau am Strassenrand. (Symbolfoto) Foto: Jesse Collins (Unsplash)

Eine Frau sitzt weinend auf einer dunklen Strasse. Ein Autofahrer bemerkt sie. Er hält an, weil es für die Frau auf der unbeleuchteten Strecke gefährlich ist. Sie rennt zu ihm und bittet ihn unter Tränen darum, die Polizei zu rufen.

Als die Polizei ankommt, stellt sie fest, dass die Betroffene nichts bei sich hat, sich nicht ausweisen kann und nirgends verzeichnet ist. Weil sie Schürfwunden hat, bringen die Behörden sie zur Kontrolle ins Spital.

Der Fall hat sich am 8. Februar abends zwischen Mumpf und Stein zugetragen. Der Polizei gibt die Frau an, kongolesische Staatsangehörige zu sein. Sie schildert, dass sie zur Prostitution gezwungen worden sei und mit drei anderen Frauen nach Deutschland hätte gebracht werden sollen.

Keine Spur von den Tätern

Das Auto war mutmasslich aus der Westschweiz nach Deutschland unterwegs, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Polizei, auf Anfrage sagt. «Als sie auf dem A3-Rastplatz Mumpf eine WC-Pause einlegten, sah sie ihre Chance zur Flucht.» Bis zum Einbruch der Dunkelheit hat sie sich danach versteckt.

Der Transport sei nach Angaben der Betroffenen in einem schwarzen Van mit Schiebetüren erfolgt. Neben den vier Frauen waren zwei Männer als Fahrer und Aufpasser mit an Bord. Über den Verbleib der mutmasslichen Täter und der weiteren Opfer wissen die Behörden nichts. «Sie sind wohl weitergefahren», sagt Graser. Den weiteren Betroffenen kann die Aargauer Polizei entsprechend nicht helfen. «Deshalb suchen wir Zeugen», erklärt Graser. «Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte und versuchen, weitere Möglichkeiten auszuschöpfen. Vielleicht hat sich jemand das Nummernschild gemerkt oder hat mit einer Dashcam auf der Raststätte gefilmt. Jeder Hinweis ist wertvoll.»

Die Polizei weiss zudem wenig über die weiteren Personen im Auto. «Wir haben nur die spärlichen Aussagen, die die Frau gemacht hat.» Mutmasslich handle es sich bei Tätern und Opfern ebenfalls um Menschen aus Schwarzafrika. Die Aussagen der Geflüchteten versucht die Polizei nun zu erhärten.

Danach prüfen die Behörden die Zusammenarbeit mit anderen Polizeistellen, beispielsweise in der Westschweiz und in Deutschland. «Wir versuchen, die Kontakte zu nutzen. Die Identität der Betroffenen ist noch nicht sicher. Sie hat keinen Ausweis und ist nirgends verzeichnet. Wahrscheinlich ist sie rechtswidrig in der Schweiz. Wir klären beispielsweise ab, ob auch andere Polizeikorps sie kennen.»

Am Rotlicht durchgebrannt

Der Fall wurde mittlerweile von der Fachstelle der Aargauer Kriminalpolizei übernommen, die sich um den Bereich Menschenhandel und Prostitution kümmert. Die Frau ist in einer Schutzeinrichtung untergebracht.

Wie viele solcher Transporte es im Kanton Aargau gibt, kann die Polizei nicht sagen. «Man kann nur mutmassen, was auf unseren Autobahnen alles durchfährt», so Graser. «Durchfahrten von Menschenhändlern oder Drogenschmugglern dürften an der Tagesordnung sein. Man bekommt das nur durch Zufall mit, beispielsweise bei gross angelegten Kontrollen und Unfällen. Es dürfte hier eine grosse Dunkelziffer geben.»

Thomas Roth von der NGO Trafficking.ch hat Kenntnis von ähnlichen Fällen. «Wir hatten eine Frau, die auf einer Autofahrt bei einem Telefonat gehört hat, dass sie verkauft werden soll. An einem Rotlicht ist sie aus dem Auto geflüchtet und hat in der Nachbarschaft um Hilfe gerufen.» Auch diese Flucht hat sich im Kanton Aargau zugetragen.

Es lässt sich kaum abschätzen, wie oft der Schmuggel von Menschenhandelsopfern in der Schweiz unbemerkt bleibt. «Es ist ein Dunkelfeld. Die Schweiz ist aber ein Binnenland und zugreifbar von allen Seiten sowie ein Durchgangsland der EU.»

Entsprechend dürfte es viele Fälle geben. «Aus dem Flüchtlingsbereich wissen wir, dass Tausende durchgeschleust werden. In Einzelfällen werden zum Beispiel Busse mit Flüchtlingen entdeckt. Das sind wie Blitze, die kurz aufleuchten, und man sieht: ‹Ah, da passiert etwas.›» Anhand dieser Fälle kann man abschätzen, dass die Dunkelziffer gross sein könnte.

Kontrollen nur bedingt möglich

Dass Opfer von Menschenhandel aus eigener Kraft flüchten können, sei wohl selten der Fall. «Viele Opfer können schon aus Angst nicht flüchten. Oder sie haben keine Mittel oder keine warme Kleidung. Es gibt verschiedenste Gründe, weshalb sie nicht fliehen können.»

Durch die Personenfreizügigkeit im Schengen-Raum könne man unmöglich alle Autos kontrollieren. «Der Zoll darf nur ab einer gewissen Grösse und mit begründetem Verdacht Kontrollen durchführen», erklärt Roth. «Ich wünschte mir mehr Kontrollen. Das ist aber ein kontroverses Thema, weil die Leute das Recht behalten möchten, sich frei zu bewegen.»

Findet der Zoll Opfer von Menschenhandel, werden diese der zuständigen Kantonspolizei gemeldet. Die Daten werden nicht zentral erfasst und ausgewertet, so Roth. «Die USA und die EU kritisieren die Schweiz, dass wir keine Statistiken über die Fälle auf Bundesebene führen. Man weiss daher nicht, wie viele Fälle identifiziert wurden und wie sich die Opfer beispielsweise demografisch verteilen. Das ist schade.»

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

