Der Basler Polizeibeamten-Verband will, dass Polizisten nicht mehr gefilmt werden dürfen. Was sagt Regierungsrätin Stephanie Eymann zu dieser Forderung?

Frau Eymann, was halten Sie von der Forderung, Polizisten nicht mehr filmen zu dürfen?

Ein generelles Verbot zu fordern, finde ich in Bezug auf das Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung schwierig. Wenn ein Einsatz in der Öffentlichkeit stattfindet, entsteht ein falscher Eindruck, wenn wir sagen, die Polizei darf nicht gefilmt werden. Es ist falsch, zu sagen, die Bevölkerung oder auch die Medien dürfen das nicht kommentieren. Die Polizei steht im Dienste der Bevölkerung. Zu sagen, wir schirmen ihre Arbeit ab, finde ich nicht gut. Die Polizeiarbeit ist öffentlichkeitswirksam. Es gehört ein Stück weit dazu, exponiert zu sein. Das muss man tolerieren. Doch es hat auch Grenzen. Die einzelnen Polizistinnen und Polizisten müssen sich nicht alles bieten lassen.

Wo liegen für Sie diese Grenzen?

Es wird dort schwierig, wo Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behindert werden. Ich spreche von der Gaffer-Problematik. Es ist gut, wenn die Polizei die Bevölkerung diesbezüglich sensibilisiert, was sie auch tut. Es ist auch nicht in Ordnung, wenn die Arbeit der Polizei ins falsche Licht gerückt wird – wenn man nur genau jenen Teil zeigt, in dem die Polizei schlecht dasteht, aber beispielsweise die Eskalation davor auslässt oder wie die Polizei beschimpft wurde. Oft sind diese Videos sehr einseitig.