Kommentar zur Kampfjet-Beschaffung – Frau Amherd, es gibt da noch ein paar Fragen Der Bundesrat hat sich für den modernsten und ­umstrittensten Kampfjet der Welt entschieden. Militärisch mag dieser Entscheid überzeugen, politisch und finanziell tut er es noch nicht. Markus Häfliger

F-35: Der Bundesrat hat ihn ausgewählt. Doch wird er tatsächlich in der Schweiz landen? Foto: Matt Cardy (Getty Images)

Für einmal ist der Superlativ angebracht: Dieser Entscheid ist spektakulär.

Noch vor kurzem hätten im Bundeshaus nur wenige darauf gewettet, dass der Bundesrat tatsächlich dem US-Tarnkappenflieger F-35 den Zuschlag geben würde. Damit wählt die Landesregierung nicht nur den modernsten und glamourösesten der vier Flugzeugtypen aus – sondern auch jenen, der innenpolitisch am meisten Angriffsfläche bietet. (Wir berichteten live von der Medienkonferenz; der Ticker mit VBS-Chefin Viola Amherd zum Nachlesen).

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der Entscheid freut darum nicht nur Militärstrategen und Flugzeugfans – sondern paradoxerweise auch all jene, die die Luftwaffe am liebsten ganz abschaffen würden. Die SP, die Grünen und die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee werden den Entscheid per Volksinitiative umzustürzen versuchen – und dabei gibt ihnen der F-35 nun die beste politische Zielscheibe ab, die sie sich wünschen könnten. Die Gegner werden den F-35 als überdimensionierten Atombomber und fliegenden Ferrari karikieren – und damit bei vielen Stimmberechtigten einen Nerv treffen.