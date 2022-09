Viele Schweizer Tanktouristen – Französische Tankstellen kapitulieren vor dem Ansturm Wer im Nachbarland tankt, kann 50 Rappen pro Liter sparen. Für viele ein verlockendes Angebot. Aber nicht alle Stationen können die hohe Nachfrage bewältigen. Simon Bordier

Diese Tankstelle in Saint-Louis hat nicht die tiefsten Preise – aber immerhin ist sie noch nicht ausverkauft. Foto: Simon Bordier

Nirgends kann man günstiger tanken als in der französischen Grenzstadt Saint-Louis: «0000» wird einem an diesem Dienstagabend auf der Anzeigetafel einer Total-Tankstelle versprochen. Ein anderer Total-Shop – er liegt nur einen Steinwurf entfernt – überrascht hingegen mit Wucherpreisen. «9,9» kostet dort ein Liter Super 95, sofern man den Angaben auf dem Preismast Glauben schenken will.