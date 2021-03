Einbruchsserie im Baselbiet – Französische Polizei erwischt mutmassliche Waffenräuber In Lyon wurden mehrere Männer verhaftet, die für Einbrüche in ein Waffengeschäft in Zwingen verantwortlich gemacht werden.

Ende letzten Jahres wurden in Zwingen Waffen und Munition im Wert von mehreren tausend Franken erbeutet. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die französischen Behörden haben in den vergangenen Tagen im Raum Lyon (F) mehrere Männer festgenommen, die für drei Einbrüche in ein Waffengeschäft in Zwingen verantwortlich sein sollen.

Bei den Einbrüchen im vergangenen September und Oktober hatten die mutmasslichen Täter Schusswaffen und Munition im Wert von mehreren tausend Franken erbeutet, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Zudem soll die Täterschaft auch für einen gleichgelagerten Einbruch in ein Waffengeschäft im Kanton Aargau verantwortlich sein.

Die Festnahmen seien aufgrund umfangreicher Ermittlungen und einer engen Zusammenarbeit zwischen diversen Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz und in Frankreich erfolgt, hiess es. Weitere Informationen will die Baselbieter Polizei wegen des laufenden Verfahrens nicht bekanntgeben.

SDA/bor