Uraufführung am Theater Basel – Franz Schubert: Wozu der Tod gut ist Die Oper «Eine Winterreise» am Theater Basel fordert dazu auf, sich mit den düsteren Seiten des Lebens auseinanderzusetzen. Dank Anne Sofie von Otter und Kristian Bezuidenhout ist es dennoch ein schöner Liederabend. Vivana Zanetti

Sie harmonieren wie ein Herz und eine Seele: Anne Sofie von Otter und Kristian Bezuidenhout. Foto: Monika Rittershaus

«Es ist, was es ist.» Dieser Ausspruch trifft in seiner resignierten Geisteshaltung desjenigen, der ihn in den Mund nimmt, keineswegs auf die Oper «Eine Winterreise» selbst zu. Es ist die Aussage von jemanden, der einer unausweichlichen Situation unmittelbar ins Auge sieht. Für ihn lohnt es sich nicht mehr, am Geschehenen etwas ändern zu wollen. Noch weniger, die Dinge in einem anderen Licht darzustellen, als sie in diesem Moment erscheinen.