Frankreich führt Ökosteuer auf Flugtickets ein

Betroffen sind nach Angaben Bornes nahezu alle Flüge, die in Frankreich starten. Ausnahmen soll es für Umsteigeverbindungen gehen, die über Frankreich gehen. Auch Flüge auf die Mittelmeerinsel Korsika und in die französischen Überseegebiete sind ausgenommen.

Die Aktien von Air France gaben nach der Ankündigung 4,5 Prozent nach, die vom Swiss-Mutterkonzern Lufthansa 2,5 Prozent.

In der Schweiz will die Umweltkommission des Ständerats eine Abgabe auf Flugtickets ins CO2-Gesetz aufnehmen. Diskutiert wird über einen Vorschlag von FDP-Ständerat Damian Müller, der vorsieht, dass ein Teil der Einnahmen an die Bevölkerung zurückfliesst, während ein anderer Teil in Innovation und Klimaschutz investiert werden soll.

Wie hoch die Abgabe konkret sein soll, ist noch nicht klar. Im Nationalrat fand ein Aufschlag von 12 bis 50 Franken pro Flug keine Mehrheit. Ein Umdenken von Teilen der FDP könnte diese Mehrheitsverhältnisse kippen.

«Arbeitsplätze sind gefährdet» Die Idee sei gefährlich, warnt die Swiss. Klimaschutz sei auch der Airline ein wichtiges Anliegen, sagt Sprecherin Meike Fuhlrott. Nationale oder regionale Ansätze seien aber weder für das Klima noch für die Wirtschaft sinnvoll. Eine Abgabe ohne Gegenleistung sei eine Steuer. Die belaste vor allem die heimischen Airlines, die das grösste Passagiervolumen produzieren und die meisten Bewegungen fliegen.