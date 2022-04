«Apropos» – der tägliche Podcast – Frankreich: Ein gespaltenes Land kurz vor der Wahl Am Sonntag findet die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen statt. Für Emmanuel Macron dürfte es knapper werden, als man das zuerst gedacht hat. Laura Bachmann Simon Widmer als Gast Philipp Loser als Host

Wladimir Putins Krieg verändert auch die Wahlen in Frankreich. Emmanuel Macron führt zwar sämtliche Meinungsumfragen an, aber sein Vorsprung auf Rechtspopulistin Marine Le Pen wird immer kleiner. Le Pen hat sämtliche Konkurrenten im konservativen Lager, den Rechtsextremen Éric Zemmour und die Konservative Valérie Pécresse, weit hinter sich gelassen – trotz ihrer Nähe zu Putin.

Warum ist das so? Wie würde sich ein Frankreich von Macron von einem Frankreich in rechten Händen unterscheiden? Und was macht das mit einem Land, wenn das Vertrauen in die Politik fehlt?

Diese Fragen beantwortet Simon Widmer, Redaktor im Ressort International der Redaktion Tamedia, in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers». Gastgeber ist Philipp Loser.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Simon Widmer ist seit 2019 Journalist im Ressort International der Redaktion Tamedia. Zuvor arbeitete er für die SonntagsZeitung. Widmer studierte an der Universität Bern Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Mehr Infos @WidmerSimon

