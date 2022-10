Ampelsystem für Haushalte – Frankreich will mit «Strom-Wetterbericht» drohende Mangellage abwenden Das Nachbarland will seine Bürger mit einer Farbskala zum Stromsparen animieren. Zudem soll per Fernzugriff die Warmwasseraufbereitung gesteuert werden.

Die Hälfte der französischen AKWs ist derzeit wegen Wartungen vom Netz. Kühltürme des Atomkraftwerks Bugey in Saint-Vulbas bei Lyon. Foto: Laurent Cipriani (Keystone/AP)

Mit Vorgaben für weniger Licht, Warmwasser und Heizung in öffentlichen Gebäuden und auch Fussballstadien etwa will Frankreich den anstehenden Krisenwinter ohne befürchtete Unterbrechungen der Energieversorgung durchstehen.

Der nationale Energiesparplan, den die Regierung am Donnerstag in Paris vorstellte, setzt auch auf die Mithilfe der Bevölkerung beim privaten Verbrauch. Damit die Menschen wissen, wann das Stromnetz besonders belastet ist und sie die Waschmaschine oder den Trockner besser nicht einschalten, bietet Frankreich einen sogenannten Strom-Wetterbericht an.

Vorab wurden die Medien gebeten, den Energiesparplan der Regierung zu begleiten. Mehrere grosse Medien, insbesondere Radio und Fernsehen, verpflichteten sich, mit ihren Wetterprogrammen ein «Energiewetter» zu verknüpfen, in dem der Spannungszustand des Netzes mithilfe grüner, gelber und roter Farbcodes dargestellt wird, berichtete die Zeitung «Le Parisien».

Die Hoffnung ist, vier von fünf Menschen auf dem Wege zu erreichen. Mit einer Anpassung des Stromkonsums soll die Bevölkerung Versorgungsunterbrechungen vermeiden helfen. Informationen zur Belastung der Stromnetze stellt der nationale Netzversorger RTE auch unter dem Motto «écoWatt» ins Internet.

Der Waschgang oder das Backofengericht müssen warten

Bei einem grünen Symbol ist der Stromkonsum im Lot, bei Gelb ist das System belastet und bei Rot drohen Versorgungsunterbrechungen, wenn der Verbrauch nicht heruntergefahren wird.

Dann sind die Menschen aufgefordert, ihren Verbrauch zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 20.00 Uhr zu senken, etwa indem sie ihre Kleidung zu einem anderen Zeitpunkt waschen oder mit dem Gericht aus dem Backofen noch eben warten. Frankreich solle in diesen Momenten nicht zum Stillstand kommen, sondern den Verbrauch etwas herunterfahren, hiess es.

Die befürchteten Versorgungsengpässe im Atomstromland Frankreich hängen damit zusammen, dass der in die Jahre gekommene Kraftwerkspark des nationalen Energiekonzerns EDF schwächelt. Die Hälfte der 56 AKW sind im Moment für Wartungen vom Netz.

Ob die Ermahnung der Regierung, bis zum Winter möglichst alle Kraftwerke wieder am Laufen zu haben, umgesetzt werden kann, ist offen. Frankreich setzt auf Stromlieferungen aus Deutschland und will dem Nachbarn mit Gas aushelfen. Ausserdem ging in Lothringen nahe Saarbrücken in diesen Tagen das vorletzte Kohlekraftwerk Frankreichs befristet wieder in Betrieb.

Stromzähler kann aus der Ferne Befehle entgegennehmen

Für einige Überraschung sorgt eine weitere Massnahme, die an einen Science-Fiction-Film erinnert: Um einen Blackout zu verhindern, wird der Netzbetreiber RTE aus der Ferne in den Warmwasserkonsum von rund 4,3 Millionen Haushalten in Frankreich eingreifen.

Wer bereits einen automatischen Stromzähler, «Linky» genannt, installiert bekommen und einen Stromvertrag mit unterschiedlichen Tarifen zu Schwachlast- und Hochverbrauchszeiten hat, ist davon betroffen. Das Erzeugen von Warmwasser in der Wohnung wird zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr unmöglich.

Wie «Le Parisien» berichtete, wird der Umfang der Schwachlastzeiten zwischen Mitte Oktober und Mitte April reduziert. «Linky» übermittelt nicht nur Verbrauchsdaten, sondern kann auch aus der Ferne den Befehl entgegennehmen, das Aufheizen des Warmwasserreservoirs zu bestimmten Zeiten nicht vorzunehmen.

Die Warmwasseraufbereitung mache 10 bis 14 Prozent des häuslichen Stromverbrauchs aus, begründet der Netzbetreiber den Schritt.

Frankreichs 15-Punkte-Plan fürs Energiesparen Infos einblenden Frankreichs Regierung hat am Donnerstag einen Massnahmenkatalog vorgelegt, mit dem das Land seinen Energieverbrauch in zwei Jahren um zehn Prozent senken soll. Zu den wichtigsten 15 Punkten auf der Liste gehört etwa der Aufruf an private Haushalte und Unternehmen, beim Heizen und der Beleuchtung zu sparen und auf Homeoffice zu setzen. Vorgesehen sind auch finanzielle Anreize für das Carsharing sowie Einschränkungen für die Verfügbarkeit von Warmwasser in öffentlichen Gebäuden. Energieministerin Agnès Pannier-Runacher sagte in Paris, es sei nötig, «jetzt zu handeln». Der Kampf gegen die hohen Energiepreise sei nach diesem Winter nicht zu Ende. Sie betonte, die Massnahmen seien in Beratungen mit der Wirtschaft getroffen worden. Die zehn Prozent Senkung beziehen sich auf das Jahr 2019. Haushalte und Unternehmen sind aufgerufen, Innenräume auf höchstens 19 Grad zu heizen. «Das ist nicht verpflichtend, es wird keine Temperaturpolizei geben», versicherte die Ministerin. Die Heizperiode solle ausserdem um je zwei Wochen am Anfang und Ende gekürzt werden. Beleuchtete Werbung muss künftig nachts zwischen 1.00 und 6.00 Uhr abgeschaltet werden, für Flughäfen und Bahnhöfe gelten allerdings Ausnahmen. Klimatisierte Geschäfte dürfen die Türen nicht mehr offen lassen. Präsident Emmanuel Macron sagte, gesparte Energie bedeute gesparte Kosten. Das heisse aber nicht, «weniger zu produzieren». Sparsamkeit bedeute stattdessen Effizienzgewinn. (AFP)

SDA/step

