Achtjähriges Kind getötet – Frankfurter Gleisattacke: Täter muss in die Psychiatrie Der Mann aus dem Kanton Zürich hatte einen Buben und seine Mutter vor einen ICE gestossen. Nun wird er dauerhaft untergebracht.

Die Tat im Frankfurter Bahnhof hat für grosses Aufsehen gesorgt. Foto: Frank Rumpenhorst (Keystone/29. Juli 2019)

Vor einem Jahr stiess ein im Kanton Zürich lebender Flüchtling im Frankfurter Bahnhof einen achtjährigen Buben

vor einen ICE – wohl im Wahn. Im Fall dieser tödlichen Gleisattacke hat das Frankfurter Landgericht am Freitag die dauerhafte Unterbringung des Täters in der Psychiatrie angeordnet. Der Mann hatte im Juli 2019 am Frankfurter Hauptbahnhof einen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestossen, das Kind starb.

(Update folgt)

SDA/fal