Ehemaliger Bundeskanzler – François Couchepin ist tot Der Walliser gehörte in seinem Heimatkanton zum FDP-Establishment. Der Bundeskanzlei stand er von 1991 bis 1999 vor.

Der ehemalige Bundeskanzler François Couchepin am Tag seines Rücktritts im Oktober 1999. Foto: Keystone

Der ehemalige Bundeskanzler François Couchepin ist am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der freisinnige Walliser stand der Bundeskanzlei von 1991 bis 1999 vor. Der Sohn eines Bundesrichters war weitläufig mit alt Bundesrat Pascal Couchepin verwandt.

Der ehemalige Bundeskanzler sei am Lebensende sehr krank gewesen, bestätigte der Walliser FDP-Kantonalpräsident Florian Piasenta am Freitag eine Meldung der Zeitung «Le Nouvelliste». Alt Bundesrat Couchepin würdigte den Verstorbenen auf der Internetseite der Zeitung als Freund. Der brillante Jurist sei im Wallis eine wichtige politische Figur gewesen.

Der in Martigny geborene François Couchepin lebte nach der Pensionierung in Lausanne. Im Wallis gehörte er zum FDP-Establishment und sass im Grossen Rat. 1980 trat er als Chef der französischen Sektion der zentralen Sprachdienste in die Bundeskanzlei ein. 1981 wurde er Vizekanzler und 1991 Bundeskanzler. Am 31. Dezember 1999 wurde er pensioniert.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.