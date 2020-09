Hilfspaket für Gastgewerbe – Fraktionen verlangen 15 Millionen für Gastronomen und Hoteliers in Basel Mit einem neuen Unterstützungsprogramm sollen Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert werden. Andrea Schuhmacher

Dem Basler Hotel- und Gastgewerbe droht im Herbst und Winter ohne zusätzliche Unterstützung eine Insolvenzwelle. Foto: Pino Covino

So was gibt es selten mitten im Wahlkampf: eine Motion, die von allen Grossratsfraktionen gemeinsam getragen wird. Doch die brenzlige Situation, in der sich das Basler Hotel- und Gastgewerbe wegen der Covid-19-Pandemie befindet, hat genau dies bewirkt. Am Mittwoch wollen SVP, FDP, CVP, LDP, SP und Grünes Bündnis zusammen eine Motion einreichen um ein kantonales Unterstützungspaket für die Gastronomen und Hoteliers zu fordern. Für die Branche sollen demnach 10 bis 15 Millionen Franken bereitgestellt werden.

Es drohe der Verlust einer deutlich vierstelligen Zahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie ein bleibender Schaden an der touristischen und gastronomischen Infrastruktur, sollte die Branche nicht unterstützt werden, schreiben die Fraktionspräsidenten in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Auf Anfrage sagt SP-Fraktionspräsident Thomas Gander: «Eine attraktive Stadt braucht eine vielfältige Gastronomie, Hotellerie und Clubszene. Geht diese Infrastruktur verloren, gehen auch viele Arbeitsplätze verloren, das müssen wir verhindern.»

Betriebe nicht künstlich am Leben erhalten

Konkret sollen die Betriebe mit Beiträgen unterstützt werden, die sie nicht zurückzahlen müssen. Dies aber unter der Bedingung, dass während der Zeit, für die der kantonale Hilfsbeitrag geleistet wird, keine Kündigungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus wirtschaftlichen Gründen vorgenommen werden. «Wir wollen nicht, dass es zu Entlassungen und Konkursen kommt, die vermeidbar wären», sagt Jürg Stöcklin, Fraktionspräsident des Grünen Bündnisses.

Ebenfalls zur Bedingung wird gemacht, dass nur Betrieben geholfen wird, die aufgrund von Corona erst in wirtschaftliche Not gerieten und gute Zukunftsperspektiven plausibel darlegen können. «Wir wollen nicht Betriebe unterstützen, die schon bereits vor der Corona-Krise ihre Rechnungen nicht zahlen konnten», sagt SVP-Fraktionspräsident Pascal Messerli. «Wir wollen keine Betriebe künstlich am Leben erhalten», sagt auch Luca Urgese, Grossrat und Präsident der FDP Basel-Stadt. «Es geht darum, die Gastronomen und Hoteliers in Basel zu unterstützen, die unverschuldet in eine prekäre Lage geraten sind.»

So ist das Hilfsprogramm auch nur an die Betriebe gerichtet, die per Ende 2019 «ihren Verpflichtungen gegenüber der öffentlichen Hand und Sozialversicherungen sowie ihren Angestellten nachkamen und ihre Zahlungsverpflichtungen auch gegenüber Privaten erfüllt haben», schreiben die Fraktionspräsidenten in der gemeinsamen Medienmitteilung vom Dienstag.

Der Basler Hotelier-Verein sowie der Wirteverband reagierten erfreut auf diese Nachricht. Wegen der starken Abhängigkeit von Messen, Kongressen, Veranstaltungen und Geschäftsreisen – die in dieser Zeit zum grössten Teil ausfielen – seien die Betriebe in Basel besonders stark betroffen. Ohne Hilfe drohe im Herbst und Winter eine Insolvenzwelle, so die beiden Verbände in einer gemeinsamen Medienmitteilung.