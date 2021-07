Regen und seine Folgen – Fragen und Antworten zum Hochwasser Es bleibt prekär. Ob und wann Bäche und Flüsse über die Ufer treten, ist schwer prognostizierbar und hängt auch von lokalen Regenmengen ab. Die kantonalen Krisenstäbe beurteilen die Situation laufend. Martin Regenass

Die Wetterprognose für die kommenden Tage

In den nächsten 24 Stunden soll es in der Region 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter regnen. Foto: Bruno Petroni

Die Schweiz befindet sich in einem Tief, das sich vom Alpenraum ostwärts verlagert. Es führt an der Rückseite feuchte Luft mit sich, die sich von der Alpennordseite in Richtung Norden bewegt. Gemäss Meteo Schweiz ist in den nächsten zwei Tagen mit ergiebigen Niederschlägen zu rechnen. Einsetzen wird der Regen in der Region Basel in der Nacht auf Donnerstag. Bis Donnerstagabend soll der Dauerregen rund 40 bis 60 Liter Wasser pro Quadratmeter bringen. Laut Meteo Schweiz ist dies, bezüglich der bereits angespannten Lage mit gesättigten Böden, eine relativ grosse Wassermenge. Das Tief soll auf den Samstag oder Sonntag in Richtung Südwesten abziehen und einem Hoch Platz machen. Diese allmähliche Beruhigung bringt voraussichtlich ab nächster Woche trockenes und warmes Wetter.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung