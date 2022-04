Unterwegs mit dem Frachtschiff – Frachtschiffreisen – Der Weg ist das Ziel Was man beachten muss, damit die Reise auf einem Frachtschiff nicht zur Enttäuschung wird. Hanspeter Bürgin (Travelcontent)

Alles, was das Auge sieht: Container und das offene Meer. Foto: Unsplash

Viele träumen von einer Reise auf einem Frachtschiff, doch für viele dürfte sie ein Traum bleiben. Besser gesagt: muss sie ein Traum bleiben. Denn (zu) vieles muss stimmen und zusammenpassen, damit ein solch spezielles Erlebnis überhaupt Realität werden kann. Und eines muss jeder und jedem klar sein: Drei, vier Wochen auf einem Frachter sind keine reine Vergnügungsreise, sondern fordern dem Passagier einiges an Belastungen, Energie und Nerven ab. Und eine Portion Glück braucht es auch, dass die Fahrt auf einem Frachter nicht zur Enttäuschung wird.

Grundsätzlich gilt: Für alle, die sich nicht als Passagiere auf einem Kreuzfahrtschiff sehen und trotzdem das Leben auf hoher See erleben und geniessen möchten, ist eine Reise auf einem Frachtschiff eine tolle Sache, und zugleich auch Abenteuer und Herausforderung. Wer sich darauf einlassen will, hat einiges zu bedenken und zu akzeptieren, bevor er ans Buchen denkt.

Hier der Versuch, die wichtigsten Kriterien aufzulisten, die für die Planung einer Frachtschiffreise unabdingbar sind. Die Eindrücke und daraus abgeleiteten Empfehlungen basieren auf den Erfahrungen einer Atlantiküberquerung auf einem Bananendampfer (Hamburg–Puerto Limon, Costa Rica), einer Reise auf einem Containerschiff von Hamburg durch den Panamakanal bis nach Lima und einer Fahrt mit einem Stückgutschiff von Antwerpen über Porto bis nach Kapstadt. Die beiden letzten Reisen dauerten jeweils rund 30 Tage.

Zeit und Flexibilität

Eine der zentralen Voraussetzungen für eine solche Reise ist die zeitliche Flexibilität. Wer ein Zeitfenster von nur drei oder vier Wochen Ferien hat, kann sich den Traum eigentlich schon abschminken. Der Fahrplan der Transportschiffe richtet sich nach der Fracht, den Wetterbedingungen und den verfügbaren Slots im Hafen sowie den Wartezeiten bei einer Kanaldurchquerung (Panama- oder Suezkanal). Das Zeitbudget der zwei, drei, vier oder sechs Passagiere interessiert niemanden. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten können sich um Tage oder gar Wochen verschieben.

Wer eine Frachtschiffreise bucht, muss über viel Zeit verfügen und flexibel bleiben. Foto: Pixabay

Eine Ferienplanung in einem zeitlich engen Rahmen, z.B. eine organisierte Rundreise im Ankunftsland oder ein im Voraus gebuchter günstiger Rückflug, ist nicht ratsam. Auch die Anreise zum Einschiffungsort (in der Regel Hamburg, Antwerpen, Le Havre oder Genua) muss flexibel sein (Bahn statt Flug). Eventuell ist eine Übernachtung einzuplanen.

Auf dem Frachtschiff ist der Kunde nicht König

Die weltweite Frachtschifffahrt ist ein hartes Geschäft mit knappen Margen und grossem Zeitdruck. Die Besatzungen arbeiten unter schwierigen Bedingungen und zu tiefen Löhnen. Die Matrosen stammen meist aus den Philippinen, die Maschinisten, Mechaniker, Techniker und Offiziere aus Osteuropa. Auch deutsche Reedereien heuern kaum noch deutsche Kapitäne an.

Um die Personalkosten tief zu halten beziehungsweise in den Arbeitsverträgen freier zu sein, fahren die meisten Schiffe unter fremder Flagge (Marshallinseln, Panama, Liberia). Dank moderner Technik kommen sie mit immer weniger Personal aus. Folgerichtig hat die Crew kaum Zeit, sich um die Passagiere zu kümmern beziehungsweise auf Sonderwünsche einzugehen. Anders ausgedrückt: Die mitreisenden Touristen sind nicht unbedingt willkommen, sondern mehr oder weniger geduldet.

Letztlich hängt vieles vom Kapitän ab, ob die Reise zu einem positiven Erlebnis wird. Der Kapitän ist der absolute Herrscher, der die Regeln festlegt und dadurch das Klima auf dem Schiff bestimmt. Er entscheidet ganz allein über die Dauer des Landgangs (für Personal und Passagiere), den Zugang zur Brücke oder die Bewegungsfreiheit auf dem Frachter. Er bestimmt auch, ob und wann Crew und Passagiere alkoholische Getränke konsumieren und kaufen dürfen.

Auf hoher See wird man viele schöne Sonnenuntergänge erleben. Foto: Pixabay

Der Zugang auf die Kommandobrücke während der Fahrt ist für die Passagiere wichtig, weil es der Ort für Begegnungen, Informationsaustausch und Aussichtspunkt ist. In langen Nächten, wenn einem die Kabine zu eng wird, bietet der Gang auf die Brücke Abwechslung und Entspannung. Also unbedingt vor dem Buchen erkundigen, ob der Zugang zur Brücke garantiert ist. Landgänge sind zwar vorgesehen, aber nicht garantiert. Vor allem Containerschiffe werden möglichst rasch gelöscht, um die Hafengebühren tief zu halten. Bei Frachtschiffen mit Stückgut (Maschinen, Autos oder auch Getreide) ist die Chance grösser, die angelaufenen Städte besuchen oder gar Ausflüge in die Umgebung machen zu können.

Sich aushalten

Wer eine (lange) Reise auf einem Frachtschiff unternimmt, muss mit sich allein sein können. Der Passagier kann nicht davon ausgehen, dass Mitreisende einen Kontakt möchten, der über das gemeinsame Morgen-, Mittag- und Abendessen hinausgeht. Die Essenszeiten sind auf die Besatzung ausgerichtet, frühes Frühstück, Mittagessen um 12 Uhr und Abendessen um 17.30 oder 18 Uhr. Weil man schon den ganzen Tag über viel gelesen hat, können die Abende lang werden. Theoretisch dürfen die Passagiere die Aufenthaltsräume mit TV-Gerät und Spielen besuchen, aber auch dort fühlt man sich nicht unbedingt willkommen (die Crew ist lieber unter sich).

Die Ausstattung des Schiffs (evtl. Kraftraum, Schwimmbad, Tischtennis) hängt auch vom Baujahr ab. Bei der Wahl des Schiffs darauf achten. Keinen Einfluss hat man natürlich auf die Wahl der Mitreisenden – Sprache oder Manieren können zum Problem werden. Da die Platzverhältnisse für Paare in einer normalen Kabine beengt sind (nur die Eignerkabine eignet sich für zwei Personen), trifft man eher auf Einzelreisende. Das Essen ist in der Regel einfach, aber gut und währschaft. Wer nicht an Gewicht zulegen will, tut gut daran, halbe Portionen zu verlangen. Wenn das Wetter gut ist und es der Kapitän erlaubt, kann man sich mit Spaziergängen auf dem Schiff – Joggen ist verboten – fit halten.

Frachtschiffreisen buchen und planen wie in alten Zeiten

Übers Internet kann man zwar verfolgen, wo das gewählte Schiff gerade ist. Darüber hinaus aber erfolgen Reservation, Beratung, Buchung und Betreuung wie in früheren Zeiten über spezialisierte Reisebüros oder in Ausnahmefällen direkt über die Reederei. Nicht zu unterschätzen ist der Aufwand, um die verlangten Zeugnisse, Dokumente und Bestätigungen beizubringen. Unter anderem werden ein ärztliches Zeugnis über den allgemeinen Gesundheitszustand, Nachweise der Krankenversicherung und Impfungen (u.a. Gelbfieber) verlangt. Sodann müssen verschiedene Dokumente unterzeichnet werden, welche über die Risiken aufklären. Momentan werden von allen Reedereien auch eine vollständige Impfung und ein Antigentest verlangt (Stand Ende März 2022).

Es muss einem bewusst sein, dass es bei einem akuten Gesundheitsproblem auf offener See um Leben und Tod geht, weil kein Arzt an Bord ist und das Schiff per Helikopter nicht erreicht werden kann. Die grossen Reedereien bestehen bei Passagieren, die über 70 Jahre alt sind, deshalb auf einem zweiten Gesundheitscheck durch einen Vertrauensarzt.

Teurer als Fliegen

Wer wählt das Frachtschiff als Transportmittel? Neben den «normalen Touristen», die diese Art des Reisens als Erlebnis sehen, sind es Leute, die Angst vor dem Fliegen haben oder die auswandern, heimkehren oder lange reisen und mit viel Gepäck unterwegs sind (bis hundert Kilo Gepäck sollte eigentlich gratis sein). Günstig ist der Aufenthalt an Bord allerdings nicht, vor allem wenn man es mit den Flugpreisen vergleicht. Pro Tag muss man zwischen 120 und 150 Franken veranschlagen. Darin inbegriffen sind drei Mahlzeiten, das Reinigen der Kajüte (inkl. Bad) und jede Woche frische Bettwäsche. Die eigene Wäsche kann gratis gewaschen werden. Falls Internet überhaupt verfügbar ist, muss dafür separat bezahlt werden. Die Preise richten sich auch nach der Grösse und der Lage der Kabine. Die Container werden so hochgeladen, dass manche Kabinen keine freie Sicht mehr haben. Vor allem Personen, die unter Klaustrophobie leiden, sollten sich eine bessere Kabine leisten! Die sogenannte Eignerkabine ist in der Regel die grösste und am besten ausgestattet und deshalb auch die teuerste.

Der Preis ist in der Regel kein Faktor, der für die Frachtschiffreise spricht. Foto: Unsplash

Vor allem bei Sturm und hohen Wellen können die Reisetage auf See lang und strapaziös werden. Deshalb lohnt es sich, bei der Wahl der Kabine nicht zu sparen. Je nach Schiff stehen nur drei bis sechs Kajüten zur Auswahl. Das wiederum bedeutet, dass die interessantesten und spektakulärsten Reisen vielleicht ein Jahr im Voraus reserviert und gebucht werden müssen.

Markt nimmt wieder Fahrt auf

In der Schweiz ist Ship'N'Train Travel (früher Globoship) in Bern auf Frachtschiffreisen spezialisiert. In Deutschland sind es Pfeiffer in Wuppertal und Frachtschiffreisen in Hamburg, beide mit einer viel breiteren Auswahl an Angeboten. Alle verfügen über eine informative und attraktive Website, die einen zum Träumen verführen und einem eine Reise auf einem Frachtschiff näherbringen.

Gemäss Ship’N‘Train haben erste Reedereien nun erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ihre Passagierkammern wieder für Buchungen freigegeben. Die Zahl der Angebote sei derzeit aber noch überschaubar.

