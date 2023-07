Ausstellung in Liestal – Fotos von Wildtieren unter uns gesucht Ein Fotowettbewerb soll zu mehr Wissen über Wildtiere im Umfeld des Menschen und der Zivilisation führen. Daniel Aenishänslin

Rehe auf dem Basler Friedhof Hörnli. Wildtiere sind unter uns heimisch geworden. Foto: Stefan Leimer

Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard: Man nennt sie die Big5 Afrikas. Auch die beiden Basel haben ihre Big5. Vielleicht nicht ganz so gross, aber nicht minder interessant: Reh, Feldhase, Fuchs, Dachs und Biber. Ihnen ist ein Fotowettbewerb gewidmet. Wer will, kann sich dafür sogar eine von drei Wildtierkameras ausleihen und sich damit auf die Lauer legen. Abgeholt werden können die Kameras im Museum.BL (museum@bl.ch) am Liestaler Zeughausplatz. Anleitung und Merkblatt helfen einem, die Wildtierkamera adäquat einzusetzen.

40 von 90 Säugetierarten, die in der Schweiz leben, tun dies auch in Dörfern und Städten. Genauso wie die Hälfte aller Reptilien- und Amphibienarten. Das Projekt «Wilde Nachbarn» will Wildtiere erlebbar machen und Wissenslücken füllen.

Hochladen und gewinnen

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen die Fotos der Baselbieter und Basler Big5-Tiere auf der Website von «Wilde Nachbarn beider Basel» bis zum 15. September hochgeladen werden. Hinterher werden die Tierfotos im Museum.BL ausgestellt. Die Ausstellung dauert vom 4. November bis zum 14. Januar. Am 3. November findet die Vernissage und gleichzeitig eine Preisverleihung statt. Die besten Bilder werden prämiert.

Dabei geht es auch darum, herauszufinden, wo Reh, Feldhase, Fuchs, Dachs und Biber leben; wie weit sich Rehe in die Dörfer und Städte wagen. In Riehen etwa fühlen sie sich auf dem Friedhof Hörnli heimisch und knabbern gern an den Blumen auf den Gräbern. Gesucht sind Biberburgen und die Erkenntnis, in welchen Gärten man den Dachs auf seinen nächtlichen Rundgängen antreffen kann. Rückmeldungen über Beobachtungen erwünscht.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

