Frau Woehrl, als Fotografin haben Sie im Rahmen Ihres Projekts «Witches in Exile» (zu Deutsch: «Hexen im Exil») verschiedene sogenannte Hexendörfer im Norden Ghanas besucht. Was sind das für Dörfer?

In dieser Gegend Ghanas gibt es sieben solcher Dörfer. Darin finden Frauen Zuflucht, die in ihren Heimatorten als Hexen beschuldigt und danach brutal verfolgt und vertrieben worden sind. In der ghanaischen Kultur ist der Glaube an schwarze Magie und Hexerei traditionell noch sehr tief verankert. Er zieht sich durch sämtliche Gesellschaftsschichten und ist nicht einfach aus den Köpfen zu verbannen. Die vertriebenen Frauen, die als Hexen stigmatisiert wurden, leben darum in einer Art Exil, in Lehmhütten, die sie sich gebaut haben, abgegrenzt vom Rest der Gesellschaft. Meist leben dort zwischen 70 und 130 Frauen. Würden sie in ihre Heimatdörfer zurückkehren, würden ihnen schlimme Repressalien drohen, wie etwa Folter oder der Tod.