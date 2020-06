Sexualstrafttäter unverpixelt – Foto eines Sex-Grüsels Die Baselbieter Polizei publiziert ein Foto des Mannes, der in Liestal eine 60-jährige Frau sexuell angegangen haben soll.

Zeugen konnten den mutmasslichen Sexualstraftäter in ein Gespräch verwickeln und fotografieren. Foto: Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft

Am Sonntagnachmittag, 5. April 2020, kam es laut der Baselbieter Polizei in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr bei der Entsorgungsanlage im Gebiet Allee in Liestal zu einem sexuellen Übergriff an einer 60-jährige Frau.

Während sich das Opfer bei den Containern der Recyclingstation aufgehalten habe, sei sie von einem älteren, unbekannten Mann in ein minutenlanges Gespräch verwickelt und anschliessend hinter einen Container gezogen worden, wo es zum sexuellen Übergriff gekommen sei. Das Opfer sei dabei körperlich unverletzt geblieben.

Die Polizei teilt weiter mit, Zeugen haben das Gespräch beobachtet und sich einige Zeit nachdem beide hinter den Containern verschwunden waren, genähert. Nach einer direkten Ansprache durch die Aussenstehenden, habe der Mann vom Opfer abgelassen und sei mit einem blauweissen Mountainbike in unbekannte Richtung weg gegangen. Zuvor gelang es den Zeugen, den mutmasslichen Täter zu fotografieren.

Da der gesuchte Mann auch nach der Publikation eines verpixelten Fotos bislang nicht identifiziert werden konnte, veröffentlicht die Staatsanwaltschaft nun ein unverpixeltes Bild des Tatverdächtigen im Internet und bittet die Bevölkerung bei dessen Identifizierung dringend um Mithilfe.

Das veröffentlichte Bildmaterial werde gelöscht, sobald der gesuchte Tatverdächtige identifiziert worden sei.

( sda/rap )