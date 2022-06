Strenge Basler Energiepolitik – Fossile Heizungen müssen bis 2035 raus Das Parlament bleibt bei der Forderung – trotz Sorgen, dass die Wirtschaftlichkeit der IWB-Fernwärme gefährdet sein könnte. Jan Amsler

Den Heizungsunternehmen steht viel Arbeit bevor: Ein Handwerker demontiert eine Ölheizung. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

In Basel-Stadt sind zurzeit noch rund 12’500 Heizungen in Betrieb, die mit Gas oder Öl betrieben werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch klargemacht, wie lange diese noch toleriert werden: bis 2035. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen sie durch eine ökologische Anlage ersetzt werden. Hat die alte Heizung noch einen Restwert, wird dieser entschädigt.

Diese Forderung geht auf die Arbeit einer Klima-Spezialkommission des Parlaments zurück und stellt den schärfsten von insgesamt 90 Vorschlägen dar. Vergangenen Dezember hat eine Ratsmehrheit sämtliche Vorstösse aus dem Paket überwiesen.

In den Augen der Regierung ist eine Ersatzpflicht für fossile Heizungen per 2035 zu ambitioniert. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass ein Ausstieg erst bis 2040 erfolgen sollte. Doch die Mehrheit des Parlaments hält an der ursprünglichen, strengen Forderung fest.

IWB in Zugzwang

Damit wächst auch der Druck auf den Energieversorger IWB. Die IWB bauen derzeit für fast eine halbe Milliarde Franken das Fernwärmenetz aus, werden damit bis 2035 aber kaum fertig. CEO Claus Schmidt sagte in einem Interview mit dieser Zeitung: «Damit unsere Rechnungen aufgehen, sollten sich neun von zehn Haushalten anschliessen.» Die Kritikerinnen und Kritiker der Ersatzpflicht wie auch die Regierung wollten verhindern, dass die Wirtschaftlichkeit der Fernwärme gefährdet wird, weil die Menschen vorzeitig in andere Lösungen wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen investieren könnten.

Weiter wurde in der Ratsdebatte ins Feld geführt, dass die Heizungsunternehmen bereits sehr ausgelastet seien und für Wärmepumpen lange Lieferfristen gälten. Beat K. Schaller von der SVP mahnte, dass eine Ersatzpflicht trotz Restwertentschädigung in gewissen Haushalten für finanzielle Probleme sorgen könnte, zumal die neue Anlage dadurch noch nicht bezahlt sei.

«Abhängig von kriegstreibenden Ländern»

Die SVP wollte den Vorstoss darum nicht zur Umsetzung überwiesen haben. (Schaller: «Die Motion reiht sich ein in eine Reihe von Massnahmen zur Weltverbesserung.») Dies brachte ihr Kritik von SP-Grossrat Daniel Sägesser ein: «Die energiepolitischen Konzepte der SVP führen in eine Abhängigkeit von kriegstreibenden Ländern.» Allein die Herkunft der fossilen Energieträger sei Grund genug, so schnell wie möglich auszusteigen.

Verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier zeigen sich bereit, den Terminkonflikt mit dem Fernwärmeausbau abzuschwächen. So sei etwa denkbar, Übergangsfristen über das Jahr 2035 hinaus zu gewähren, sofern sich die Hauseigentümerschaften dazu verpflichteten, die betroffene Liegenschaft sobald als möglich an die Fernwärme anzuschliessen. Oder dass zur Überbrückung mobile Pelletheizungen eingesetzt werden könnten.

Als klar war, dass die Ersatzpflicht in der strengen Form bestehen bleibt, fiel das Abstimmungsresultat mit 56 Ja- gegen 32 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen dann doch recht deutlich aus. Ein Blick auf die Abstimmungstabelle zeigt: Je rund die Hälfte der Fraktionen Mitte/EVP und FDP drückte am Ende den grünen Knopf. Nur LDP und SVP sagten geschlossen Nein.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

Fehler gefunden?Jetzt melden.